Riconoscete questa principessa? Oggi è nota per essere la figlia di una delle coppie più famose d’Italia

I due genitori sono legati da anni. Di quasi 30 anni la differenza di età tra i due. Non l’avete ancora riconosciuta?

A ben guardarla, anche nelle foto da bimba, si riconosce. Oggi è biondissima, bellissima, a volte sexy e provocante. E, di conseguenza, molto seguita sui social network.

Proprio su Instagram ha pubblicato queste foto che la ritraggono da bimba. Non avete ancora capito chi è? Vi diamo allora qualche indizio.

La bimba “misteriosa”

Un po’ di informazioni. E’ nata nel 2001. Quindi oggi va per i 21 anni. E sui social mostra tutta la freschezza, la spensieratezza, ma anche l’esuberanza della giovane età.

Nonostante la giovane età, però, ha già una carriera nel mondo dello spettacolo con alcune esperienze importanti. Del resto, con quei genitori… E’ infatti un’attrice e cantante italiana. Ha attualmente debuttato nel mondo della musica con il suo singolo Ego. Ha debuttato nel mondo del cinema a 17 anni, nel 2018, interpretando il ruolo di Isabella d’Aragona nel film in costume “La dama e l’ermellino”. Non avete ancora capito di chi stiamo parlando?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Riconoscete questa bellissima bimba? Oggi è famosissima grazie a “Non è la Rai”

I genitori famosi

I due genitori sono legati da anni. Di quasi 30 anni la differenza di età tra i due. Lui, per decenni, ha fatto coppia fissa con un’altra donna, anche in un sodalizio artistico dal successo planetario. Suvvia, questa volta avete capito!

E va bene, vi sveliamo l’arcano. La piccola in foto altri non è se non Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Per Al Bano non c’è bisogno di alcuna presentazione: il cantante di Cellino San Marco è uno degli artisti più noti del panorama italiano. Loredana Lecciso ha ricevuto un’eredità pesante, visto che Al Bano, per decenni, ha formato una coppia affiatatissima con Romina Power.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Loredana Lecciso, ossessiva nei suoi confronti: nemmeno Al Bano può farci nulla

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Loredana Lecciso: dopo la separazione con Albano cofessa i suoi problemi con il cibo

Da Al Bano ha avuto due figli: Jasmine, nata nel 2001, e Albano junior, detto Bido, nato nel 2002. Proprio questa relazione l’ha fatta passare dalle emittenti locali alla tv che conta. Diverse le sue partecipazioni a trasmissioni televisive di grande successo. Da “La Fattoria” a “Domenica In”, ma anche “Striscia la notizia” e “Buona domenica”. Piuttosto intenso il rapporto con Barbara D’Urso, infatti è ospite fisso di “Domenica live”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Loredana Lecciso: il selfie “scandaloso” in auto senza indossare “nulla”

E, adesso, la giovane Jasmine (che peraltro assomiglia molto a mamma Loredana) vuole fare ancora meglio nel mondo dello spettacolo.