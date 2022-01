Sabrina Scampini, non è mai troppo tardi per ricominciare

Volto noto di “Quarto Grado”, che ha abbandonato solo per importanti ragioni familiari e di salute. Ora è pronta a nuove sfide

La forza di volontà di certo non le manca. Lei che è stata capace di ritornare in onda con “Quarto Grado” dopo aver sconfitto un tumore. Non deve quindi sorprendere la tempra e la decisione di Sabrina Scampini.

E siamo davvero felici di vederla riprovare, di vederla ricominciare. Come ci mostra tramite il suo profilo Instagram ufficiale.

La carriera di Sabrina Scampini

45enne giornalista e conduttrice televisiva, ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, dove ha conseguito la laurea in lingue e letterature straniere, con indirizzo in scienze della comunicazione. Inizia a lavorare “dietro le quinte”, collaborando per alcune fiction come curatrice della parte editoriale.

Poi l’attività giornalistica vera e propria con i ruoli in “Verissimo”, “Studio Aperto”, “Tempi Moderni”. Dal 7 marzo 2010 al 7 giugno 2013 ha curato e condotto con Salvo Sottile il nuovo programma di cronaca nera Quarto Grado in onda su Rete 4. Dal 6 settembre 2013 conduce la nuova edizione di Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi, ma dal 4 ottobre 2013 lascia il programma perché incinta: il 2 dicembre 2013 è nata la primogenita Anita. Poi il grave male, che ha sconfitto, tornando in onda con la trasmissione cui è maggiormente legata.

“Non è mai troppo tardi per cominciare e ricominciare”

In uno dei suoi ultimi post su Instagram, la giornalista si geolocalizza in Valle d’Aosta. Foto e video pubblicati, in ambiente montano e sulla neve. Dopo anni, evidentemente, Sabrina Scampini ha ricominciato a sciare.

E celebra così il momento: “Non è mai troppo tardi per cominciare e ricominciare. I primi cento metri da ridere, poi due minuti di tutorial e tanto orgoglio: 12 km di fondo in Val Ferret come prima volta non è male. Poi ci mancava giusto il curling, ma per quest’anno passo. E domani si ricomincia”.