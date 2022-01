Aldo Montano riaccende la polemica su Alex Belli: la verità che tutti aspettavano

Aldo Montano è tornato sulla lite avuto con Alex Belli all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Aldo Montano è stato uno degli eroi del Team Italia alle ultime Olimpiadi che si sono svolte a Tokyo la scorsa estate.

Lo schermidore, che ha poi appeso l’arma al chiodo al termine dei giochi, in Giappone ha infatti conquistato la medaglia d’argento nella sciabola a squadre. Un’impresa leggendaria, arrivata all’età di 42 anni e che impresso ulteriormente il livornese nella storia della scherma italiana.

E qualche mese dopo quell’incredibile trionfo, Aldo Montano è passato dalle pagine della cronaca sportiva a quelle del gossip. A settembre, infatti, il toscano ha varcato la porta della casa del Grande Fratello Vip diventando uno dei concorrenti della sesta edizione del programma condotto da Alfonso Signorini.

La sua esperienza nel reality è durata fino a metà dicembre, quando ha poi deciso di abbandonare il gioco non accettando il prolungamento fino a metà marzo dello show. All’interno della casa, Montano ha instaurato un bellissimo legame con Manuel Bortuzzo ma è anche stato protagonista di un rapporto conflittuale con Alex Belli sfociato poi in uno scontro verbale molto sopra le righe.

Aldo Montano, la verità sullo scontro con Alex Belli al Grande Fratello Vip

E in una recente intervista al settimanale Chi, Aldo Montano è proprio tornato sull’alterco con il noto attore di soap parlando anche del difficile riavvicinamento con lui in futuro: “Per come si è posta la situazione con Belli era inevitabile lo scontro. Con lui è tutto troppo pittoresco, le sue reazioni sono sempre plateali. Tornare amici? Quando la delusione ti fa rompere quella fiducia che si era iniziata a instaurare, basta. Comunque, non muore mica il mondo”.

Montano ha poi parlato della sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, da cui si porta fuori l’amicizia instaurata con Manuel Bortuzzo: “Per me è stato molto più semplice partecipare alle Olimpiadi che al GF. Nella casa ho portato i miei valori di uomo e di sportivo. Penso di essere stato normale, se poi essere normali è eccezionale…”.