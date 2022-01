Amanda Lear, l’annuncio che fa gioire i fans | L’82enne promette qualcosa di incredibile

Amanda Lear è stata ricoverata per un’operazione cardiochirurgica. La notizia è stata annunciata dalla stessa artista, che ha condiviso una foto scattata dopo l’intervento.

Amanda Lear è un’artista poliedrica: modella, cantante, attrice, conduttrice televisiva, pittrice e scrittrice, nel corso della sua carriera ha fatto molto parlare di sé. Lear ha cominciato a farsi strada nel mondo dello spettacolo come modella, in particolare a partire dall’inizio degli anni Settanta, dopo aver posato per la copertina dell’album “For Your Pleasure” dei Roxy Music.

Poco dopo, è iniziata la sua relazione con David Bowie, il quale l’ha convinta ad intraprendere la carriera da cantante. Amanda è diventata celebre come interprete di musica disco, con la sua voce bassa e sensuale e la sua figura affascinante e misteriosa. Tra i suoi singoli più popolari, possiamo ricordare “Tomorrow” e “Queen of Chinatown”.

Amanda Lear: l’artista ricoverata per un intervento cardiochirurgico

Oggi Amanda Lear ha ottantadue anni e, talvolta, continua ad apparire come attrice e modella. Negli scorsi giorni, però, l’artista ha rivelato di essere stata ricoverata per un’operazione. Lear ha condiviso su Instagram una foto scattata subito dopo l’intervento.

Nella fotografia Amanda si trova ancora sul lettino d’ospedale, con la cannula in vena ma sempre sorridente. Lear in questo modo ha rassicurato i suoi fan, preoccupati per la sua assenza dai social network nell’ultimo periodo. L’artista non aveva parlato dei suoi problemi di salute prima di questo post e non si hanno informazioni su quale sia la malattia che la sta tormentando.

“Felice di averlo fatto! Un intervento chirurgico al cuore. Il mio cuore ora è riparato e amerà ancora di più i miei fan” ha scritto Amanda Lear nella didascalia che accompagna lo scatto. In base alla localizzazione riportata, l’artista è stata sottoposta all’intervento in una clinica a Zurigo (Svizzera).