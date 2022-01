Cristiano Malgioglio: “Sono stato da solo…” | Le lacrime che hanno commosso tutti

Non è, quindi, la salute a far piangere in televisione il nostro Cristiano, nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin

Oltre a essere un personaggio istrionico, Cristiano Malgioglio è stato ed è un grande paroliere della musica italiana. 76enne, ma con quell’aria sempre sbarazzina e un po’ svampita.

Nella sua vita ha saputo combattere contro un grave male, dimostrando grande forza. Questa volta, però, non è riuscito a trattenere le lacrime.

La carriera di Cristiano Malgioglio

Autore di molti testi, realizza alcuni dei brani di maggior successo della musica italiana, apprezzati da pubblico e critica. Ha scritto per artisti di fama, tra cui: Mina, Marcella Bella, Orietta Berti, Franco Califano, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Pupo, Amanda Lear, Milva, Mónica Naranjo, Rita Pavone, Patty Pravo, Giuni Russo, Ornella Vanoni, Sylvie Vartan e Iva Zanicchi, oltre a molti altri.

Una carriera da cantautore, che negli anni ha virato sull’intrattenimento. Sia come concorrente, che opinionista e giurato in diversi programmi, tra reality e talent show. Dal 17 settembre è impegnato a coprire il ruolo di terzo giudice, in sostituzione di Vincenzo Salemme, a Tale e Quale Show.

Le lacrime di Cristiano Malgioglio

Per carattere e per caratteristiche del personaggio creato negli anni, Cristiano Malgioglio non ha mai fatto della riservatezza uno dei suoi punti peculiari. Per questo non ha difficoltà a parlare della sua vita privata. Anche quando di mezzo ci sono seri problemi di salute. Li ha sempre affrontati con grande forza.

Non è, quindi, la salute a far piangere in televisione il nostro Cristiano, nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Il popolare personaggio televisivo si è infatti presentato in onda con un abito dell’adorata madre. Ed è stato proprio quello il tema della conversazione, molto sentita e toccante. “Era il pilastro della mia vita” ha detto Malgioglio.

Il paroliere ha anche affrontato il tema della pandemia, non nascondendo la propria preoccupazione: “Sono stato da solo, i miei amici mi facevano la spesa e me la lasciavano dietro la porta, mi buttavano anche la spazzatura”. Una preoccupazione, un’ansia, superate dal Cristiano con la partecipazione al Grande Fratello Vip che, ha detto Malgioglio, “è stato un toccasana”.