Elisabetta Gregoraci, finalmente svelato il retroscena sul ritorno di fiamma con Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare del suo rapporto con Flavio Briatore, da cui ha divorziato nel 2017. Ritorno di fiamma in vista?

La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è una di quelle che ha riempito le pagine del gossip per tantissimo in passato e non solo. La coppia infatti, che si è sposata a giugno del 2008 prima poi di divorziare a settembre del 2017, tuttora viene spesso paparazzata in giro insieme facendo ogni volta esplodere il possibile ritorno di fiamma.

La showgirl calabrese e l’imprenditore piemontese nel 2010 sono diventati genitori di Nathan Falco, e anche per questo motivo, nonostante la separazione, si vedono con costanza. C’è da dire, inoltre, che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono rimasti in buonissimi rapporti, come dichiarato a più riprese da entrambi.

Ma a far tornare in alta quota l’ipotesi di un ritorno di fiamma tra i due, sono stati i fatti avvenuti tra le fine del 2021 e l’inizio del nuovo anno. La showgirl e l’imprenditore, infatti, sono stati beccati insieme a Monte Carlo, a Roma e anche a Malindi, in Kenya, dove hanno festeggiato insieme al figlio il Capodanno. Tra i due sarebbe riesploso l’amore? A svelare la verità è stata la stessa donna di Soverato.

Elisabetta Gregoraci, la verità sul rapporto con Flavio Briatore

Elsabetta Gregoraci ha rilasciato una lunga intervista al magazine Oggi dove ha parlato del suo rapporto con Flavio Briatore, facendo anche chiarezza sulle ultime voci che vorrebbero un ritorno di fiamma tra loro due: “Ci siamo visti a Roma, poi sono andata a Malindi e la gente ha tirato le somme, era inevitabile che dicessero che eravamo tornati insieme. Il nostro è un equilibrio anomalo, ma funziona. E non voglio rovinarlo”.

La showgirl calabrese ha poi chiuso mettendo i puntini sulle i del bel legame che la lega all’ex marito: “Flavio e io abbiamo un bel rapporto, siamo complici. A Monte Carlo, dove viviamo a 500 metri di distanza, lui viene spesso a pranzo o a cena per vedere Nathan. Stiamo bene così”.