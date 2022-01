Guenda Goria, la rivelazione drammatica sulla sua malattia: “mi ha cambiato dentro”

La figlia di Maria Teresa Ruta si unisce al coro di molte altre celebrities e rivela di essere affetta da un disturbo doloroso quanto incurabile. Il suo caso era così complesso che è dovuta ricorrere al chirurgo.

La primogenita della conduttrice Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria è un volto noto al grande pubblico della televisione per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

In realtà la casa del GF VIP è una sorte di dépendance per la famiglia Goria, in quanto tutti, fatta eccezione per il componente più giovane, Gian Amedeo, vi hanno soggiornato: Guenda e la mamma prima, papà poi.

La vita da figlia d’arte

Nata a Roma nel 1988, Guenda non ha mai nascosto di aver avuto un’infanzia complessa. I suoi genitori dapprima erano sempre via per lavoro, per poi, successivamente, separarsi.

Ha studiato danza per dieci anni ed è diplomata in pianoforte. Non è una sprovveduta la ragazza, ha nel suo curriculum anche una laurea in filosofia ed estetica.

Non le mancano gli studi di recitazione che la portano a prendere parte ad alcune fiction, tra cui Il paradiso delle signore e Crimini. Il GF VIP non è stato il solo programma a cui ha preso parte, tanto per restare nel filone reality, è stata anche concorrente de L’Isola dei Famosi.

La confessione

Molto attiva sui social, Guenda di recente ha fatto una rivelazione sulla malattia che la tormenta da sempre. In realtà, la sua patologia è comune (purtroppo) tra un’altra percentuale di donne e tra queste molte note, che non si nascondono più. Tra queste, solo per citarne alcune: Nancy Brilli, Laura Torrisi e Giorgia Soleri.

Guenda ha raccontato in prima persona il suo calvario fatto di mestruazioni abbondanti, rapporti intimi difficili, dolori pelvici invalidanti, gonfiore all’addome e persistente stanchezza.

L’ex concorrente del Grande Fratello, a causa della sua malattia, è dovuta anche ricorrere al chirurgo per rimuovere un endometrioma. Nel suo caso si trattava di una cisti abbastanza grande che aderiva alle pareti delle ovaie e che è stato necessario rimuovere.

L’operazione è perfettamente riuscita, ma di endometriosi non si guarisce.

Guenda ha raccontato come questa sofferenza continua l’abbia cambiata dal punto di vista psicologico e per questo ha deciso di rendere noto quanto le è successo per aiutare altre donne a trovare, se non una soluzione, almeno conforto.