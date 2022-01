Olga Plachina, la donna che ha cambiato la vita di Aldo Montano: come lo ha conquistato

Aldo Montano vanta un passato da latin lover, ma ormai da qualche tempo ha trovato la serenità al fianco della modella e della sportiva di origine russa, Olga Plachina. I due sono riusciti a costruire una bellissima famiglia.

Pur non avendo proseguito la sua avventura fino alla fine, Aldo Montano si è guadagnato la fiducia e l’affetto del pubblico che segue assiduamente il “Grande Fratello Vip” per il suo atteggiamento schietto e genuino. In tanti, in modo particolare, si sono schierati a suo favore nella discussione avuta con Alex Belli, ritenuto invece decisamente troppo costruito. A conquistare tutti ha contribuito anche il modo con cui ha parlato della famiglia che è riuscito a costruire con la bellissima Olga Plachina, una modella e sportiva di origine russa che lo ha conquistato grazie alla sua semplicità.

La ragazza (ha 16 anni meno di lui) è intervenuta durante il periodo di permanenza dello schermidore nella Casa per fargli una sorpresa e gli ha confessato apertamente il suo amore. Pur sottolineando quanto lei e i loro bambini sentissero la sua mancanza, lei lo ha lasciato libero di scegliere se proseguire o meno questa avventura. Esattamente come dovrebbe avvenire in una coppia in cui prevalgono rispetto e sincerità.

Olga Plachina e il grande amore per Aldo Montano: una coppia che piace a tutti

Ma come si sono conosciuti Olga Plachina e Aldo Montano? Tutto è avvenuto alle Olimpiadi di Sochi, evento a cui erano presenti entrambi. Lei era lì per assistere a una gara di un amico, mentre lui avrebbe dovuto gareggiare. I due sono rimasti colpiti dalla bellezza dell’altro e hanno subito capito di provare un sentimento importante, ma lei ha deciso di adottare una tattica particolare che, visto come sono andate le cose, ha funzionato.

La ragazza, infatti, ha deciso di non farsi trovare per un mese proprio per permettere a lui di capire se quella fosse una semplice infatuazione. Una scelta che ha funzionato e che ha permesso poi a lui di farsi avanti apertamente.

Entrambi, però, devono essere riconoscenti a una loro amica in comune, che aveva compreso quello che il destino aveva in serbo per loro. “Cupido è stata Katia, un’amica comune che ci ha presentato. Poi, via di messaggino, fino a quando lei mi ha fatto cadere: mi ha chiesto di andare in vacanza insieme” – ha raccontato lo schermidore a ‘Chi’.

La coppia è poi convolata a nozze nel 2017 con una cerimonia all’insegna del romanticismo in Siberia. A coronare ulteriormente questo bellissimo rapporto ci hanno pensato i loro bambini, Olimpia (nome scelto per ricordare quanto le Olimpiadi siano importanti per lui), nata poco dopo le nozze, e Mario, venuto alla luce pochi mesi fa (il nome è una tradizione di famiglia per l’uomo). Prima di Olga Montano ha vissuto due storie d’amore importanti con Manuela Arcuri e Antonella Mosetti.