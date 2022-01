Orietta Berti: drammatica scoperta della malattia ereditata dalla madre | Incredibile il suo gesto

Nel corso della sua carriera Orietta Berti ha avuto molti successi e momenti felici, ma ha combattuto anche contro una grave malattia.

Orietta Berti è ritornata in auge grazie alla collaborazione con Achille Lauro e Fedez nel singolo “Mille”, uno dei brani più ascoltati nel 2021. Orietta non è solo una bravissima cantante, ma anche una donna forte e coraggiosa che ha affrontato tante sfide tra cui una malattia che ha sconvolto la sua vita. LEGGI ANCHE: Diletta Leotta: avete mai visto la mamma? Anche lei è di una bellezza sconvolgente Le vittorie dell’artista nel 2021

Orietta Berti, pseudonimo di Orietta Galimberti, ha vissuto un anno pieni di successi, tra cui il ritorno sul palco di Sanremo dopo l’ultima partecipazione avvenuta ben 19 nel 1992. Al Festival di Sanremo 2021 la cantante si è presentata con il brano “Quando ti sei innamorato“, molto apprezzato dal pubblico e che ha messo in risalto tutta la sua bravura canora. Il singolo si è classificato in nona posizione.

Dopo questa entusiasmate esperienza per la Capinera d’Emilia è arrivato un anno ricco di nuove emozioni, la più importante è stato la pubblicazione del brano “Mille”. La collaborazione decisa dai tre artisti nel corso del Festival di Sanremo 2021 ed è stato annunciato attraverso una diretta Instagram effettuata dai tre cantanti nell’estate scorsa. Originariamente il ritornello era stato pensato per farlo cantare da Annalisa, ma per motivi ignoti è stato affidato a Berti.

L’artista è attualmente impegnata come giudice e coach del talent di Rai 1 “The voice Senior“, l’edizione dedicata agli artisti over 60 che vogliono avere una possibilità di far conoscere le loro doti canore. Nel 2020 invece partecipa a “Il cantante mascherato”, il programma condotto da Milly Carlucci.

La malattia di Orietta Berti

Non tutti sanno però che la vita di Orietta non è sempre stata rose e fiori, ma l’artista ha dovuto affrontare una sfida importante. Parliamo di una malattia che causa circa il 29% dei decessi delle donne in Italia.

La malattia probabilmente le è stata ereditata dalla madre che infatti è morta proprio con questa patologia: il cancro al seno. Da quel momento la cantante è attiva nella lotta contro questo male che coinvolge ancora molte donne, invitando alla prevenzione a tutte le età. Grazie a questa accortezza infatti circa il 90% delle donne affette dal cancro scopre in tempo la malattia e viene riportata in salute.

L’incredibile gesto

Nella lotta contro il cancro al seno c’è anche la maestra ed insegnante di ballo Carolyn Smith che insieme a Orietta Berti promuovono varie campagne di prevenzione. Le due artiste hanno promosso un progetto in cui si prevedevano i consulti per la prevenzione contro i tumori a bordo dei treni ad alta velocità, treni regionali e nei FrecciaLounge delle stazioni.

Il progetto è promosso da IncontraDonna Onlus e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Salute e con la partecipazione di Farmindustria e AIOM.