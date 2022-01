Raoul Bova, pesante accusa dell’ex moglie: “Mi ha fatto sentire una nullità..”

Chiara Giordano, l’ex moglie di Raoul Bova, ha attaccato l’attore dopo la separazione per la storia con Rocìo Morales.

Quella tra Raoul Bova e Chiara Giordano è stata una delle storie d’amore che ha incendiato i red carpet italiani per oltre dieci anni. La loro relazione, da cui sono nati anche i due figli Alessandro e Francesca, è durata dal 2000 al 2013 prima della separazione arrivata anche in maniera burrascosa.

L’attore avrebbe infatti cominciato un rapporto amoroso con la collega e modella Rocìo Munoz Morales, anche se a più ripreso lui stesso ha dichiarato di aver iniziato la storia con la spagnolo quando ormai era finito l’amore con Chiara Giordano. Per questo la separazione tra i due è stata molto burrascosa, ma ci sarebbe stato anche un altro motivo.

Alessandro e Francesca, infatti, avrebbero avuto diverse difficoltà ad accettare la nuova compagna del padre Raoul e, successivamente, anche l’arrivo delle due sorellastre Luna e Alma. Questioni che avrebbero anche allontano l’attore dai suoi primi due figli. E la stessa ex moglie, inoltre, ha rivelato di aver passato un periodo difficile dopo la separazione.

Raoul Bova, l’attacco dell’ex moglie Chiara Giordano

Chiara Giordano, figlia dei noti avvocati Annamaria Bernardini de Pace e Francesco Giordano, e Raoul Bova si sono conosciuti nell’ormai lontano 1997 quando lei era ancora una studentessa universitaria della facoltà di Veterinaria.

Due mondi paralleli, quindi, quello dell’attore e quello di una ragazza ancora sui libri: “Credo si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che non aveva velleità artistiche o professionali, ma pensava alla sua laurea”. Ha dichiarato la Giordano sul periodo in cui si sono conosciuti.

Poi però l’attacco nei confronti di Raoul Bova su come l’ha fatta sentire nel momento in cui l’ha lasciata per Rocìo Munoz Morales: “Quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità sia come donna che come moglie”.

Ora, però, Chiara Giordano è di nuovo felice dopo aver ritrovato l’amore al fianco di Andrea Evangelista, un ballerino e coreografo.