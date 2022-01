Roberto Bolle, relazione ufficiale? Il compagno è famoso quanto lui nel mondo della moda

Roberto Bolle è uno dei ballerini più conosciuti e apprezzati al mondo. L’artista è sempre stato riservato riguardo alla sua vita privata ma, nell’ultimo periodo, sono emerse delle indiscrezioni.

Roberto Bolle è uno dei maggiori étoile internazionali. La sua carriera è caratterizzata da una serie di successi, premi ed onorificenze ottenuti grazie al suo immenso talento e della sua eleganza: Bolle, infatti, è il primo ballerino al mondo a essere étoile del Teatro alla Scala di Milano e principal dancer dell’American Ballet Theatre di New York allo stesso momento.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’artista è molto riservato ed è per questo motivo che si è sempre saputo poco in merito a tale argomento. Recentemente, però, sono emerse alcune indiscrezioni.

Roberto Bolle: il fidanzato del ballerino è un celebre stilista, ecco di chi si tratta

Roberto Bolle è stato avvistato mentre era in dolce compagnia. Il ballerino tornato anche quest’anno con la quinta edizione di Danza con Me su Rai 1, era insieme ad un uomo noto nel mondo della moda e dello spettacolo e la notizia è stata diffusa dal sito Dagospia.

I due sono stati anche immortalati mentre erano insieme in barca dal settimanale Chi. Il compagno del celebre ballerino è Daniel Lee, stilista britannico diventato direttore creativo del brand di lusso italiano Bottega Veneta a partire dal 2018.

Capita raramente che Roberto si faccia fotografare in compagnia dei suoi partner ma, in questo caso, gli scatti mostrano i due insieme e felici mentre si scambiano diverse effusioni. Sembrerebbe, quindi, trattarsi di una relazione importante per il ballerino.

Fonte: settimanale Chi