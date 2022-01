Delia Duran, la confessione hot a Manila Nazzaro | “Io e Alex a letto lo abbiamo fatto in..”

Delia Duran, moglie di Alex Belli, ha fatto una confessione hot sul suo rapporto con il marito.

Quello di Delia Duran è uno dei volti che negli ultimi mesi ha infiammato le pagine del gossip, visto quanto accaduto al Grande Fratello Vip tra suo marito Alex Belli e la modella Soleil Sorge.

Dopo l’uscita dell’attore, ora è toccato proprio a lei entrare nella casa più spiata d’Italia e lo scontro con l’influencer che ha corteggiato il suo consorte è stato accesissimo sin dal primo incontro. Tra litigi e modi per far ingelosire Belli, la Duran ha deciso di perdonare il marito prima di entrare lei stessa nel reality show e adesso si attendono fuochi d’artificio nella casa.

Delia Duran, all’anagrafe Nusat Del Valle Duran Perez, è nata in Spagna a Merìda ed ha sempre avuto la passione per la recitazione. E proprio grazie alle sue capacità attoriali, la donne si è fatta conoscere in Italia nelle fiction Il bello delle donne e anche ne L’onore e il rispetto Ultimo capitolo.

Ma la spagnola ha anche un passato difficile, come ha lei stessa ha raccontato infatti ha alle spalle un matrimonio terminato dove il marito la picchiava. Ma dal 2021 è sposata con Alex Belli e al Grande Fratello Vip ha già cominciato a far parlare di se.

Delia Duran, la rivelazione hot sul rapporto con Alex Belli

In una delle notti trascorse nella casa, restando sveglia insieme all’altra concorrente Manila Nazzaro, Delia Duran ha raccontato dei particolari piccanti sulla sua intimità col marito Alex Belli.

Rivelando anche di aver avuto rapporti oltre il loro matrimonio: “Con Alex, ti rivelo che l’abbiamo fatto anche con un’altra donna una volta, cioè capisci? Comunque l’abbiamo fatto perché eravamo complici, c’era condivisione è successo è normale”.

In una passata intervista a Verissimo, però, lo stesso attore aveva dichiarato che quella con la Duran non è una relazione aperta: “Io e Delia una coppia aperta? No, non si tratta di questo. La nostra libertà è mentale. Questo ci ha unito fin dall’inizio, la libertà che abbiamo e che ci unisce più che mai”.