Federica Pellegrini annuncio schock sui social | Ha raggiunto la sua nuova tappa della vita

I soprannomi non sono mai un caso. E il suo è la “Divina”. Federica Pellegrini è stata una delle sportive più vincenti della storia. Recentemente, purtroppo, ha deciso di ritirarsi dall’attività agonistica.

Non per questo è meno attiva (e seguita) sui social. Anzi, ci annuncia una grossa novità professionale.

La carriera di Federica Pellegrini

Solo pochi mesi fa ha detto addio al nuoto professionistico. Lei che è stata una delle interpreti più entusiasmanti della disciplina. Specializzata nello stile libero. In questa specialità è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400. Soprannominata la Divina, è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia nonché una delle più longeve in assoluto nel suo ambito.

Sebbene abbia solo 33 anni, in carriera ha preso parte a cinque rassegne olimpiche: la prima nel 2004 quando, solo sedicenne, conquistò la medaglia d’argento nei 200 m stile libero divenendo all’epoca la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale. Quattro anni dopo, ai Giochi di Pechino, vinse in quella stessa gara la medaglia d’oro regalando all’Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto.

Si è ritirata, come detto, pochi mesi fa. Dopo le Olimpiadi di Tokyo, che le hanno regalato un altro incredibile record: prima nuotatrice della storia a partecipare a 5 diverse finali olimpiche di una stessa specialità.

Oggi Federica non nuota più per vincere. Ma, non per questo, è meno seguita sui social. Essendo diventata, negli anni, anche un personaggio televisivo molto noto.

Al cinema e sulle piattaforme

In uno dei suoi ultimi post su Instagram, la “Divina” è in accappatoio insieme alla sua simpaticissima cagnetta Bianca. L’intervento dell’ex nuotatrice è per annunciare una nuova tappa della sua vita e per ringraziare i fan.

“E’ stata un’emozione incredibile vedere Underwater sul grande schermo, ma se non avete fatto in tempo a vederlo al cinema non temete😁😁ho una sorpresa per voi: 🚀🚀🚀🚀dal 20 gennaio il film sarà disponibile su Prime Video!” scrive.

“Underwater” è il documentario che ha proprio la “Divina” per protagonista. Un racconto che non va a narrare solo la grande atleta, ma anche il lato umano di Fede. Assolutamente da non perdere!