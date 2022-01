Francesco Renga, dopo Angelo, la dedica commovente di un padre innamorato

Renga ha avuto una relazione lunga undici anni con l’attrice Ambra Angiolini, da cui ha avuto i figli Jolanda e Leonardo

Come passa il tempo. Ne è consapevole anche il grande cantautore italiano Francesco Renga. Proprio in questi giorni tra la fine e l’inizio di un anno, dove tutti siamo più malinconici, il cantante ha postato una foto con la figlia Jolanda. Un batuffolo, che papà Francesco teneva in braccio. Oggi Jolanda è una giovane donna. E dal suo seguitissimo profilo Instagram non possiamo non notare la somiglianza con mamma e papà.

Francesco Renga: carriera e vita privata

Cantante tra i più apprezzati del panorama italiano. La sua carriera inizia come frontman dei Timoria, band alternativa che si distingue all’inizio degli anni ’90. Per Francesco Renga, tuttavia, il successo reale arriva con la carriera da solita. Nel 2001, infatti, vince Sanremo Giovani con “Raccontami…”. A Sanremo trionfa, questa volta tra i big, anche nel 2005 con il pezzo “Angelo”.

Ormai la svolta è completata. Dal rock alternativo dei Timoria, Renga è diventato, di fatto un cantante di musica leggera. Che raccoglie successi un po’ ovunque. Tra i suoi brani più famosi, certamente anche “Ci sarai”.

Renga ha avuto una relazione lunga undici anni con l’attrice Ambra Angiolini, da cui ha avuto i figli Jolanda e Leonardo. La fine del rapporto è stata ufficializzata nel novembre del 2015.

La giovane Jolanda

Uno degli ultimi post del cantante è dedicato proprio alla figlia Jolanda, avuta con Ambra. Oggi Jolanda è una giovane donna di appena 18 anni. E dalle foto del suo profilo Instagram, non possiamo non notare la somiglianza con i due genitori famosi.

“18 anni serviti a farti diventare la splendida donna che sei. In fondo lo sei stata fin da subito… il tuo sguardo sono stati i miei occhi sul mondo… e su di me. Auguri tesoro prezioso e meraviglioso. Inutile dirti che ai miei, di occhi, rimani la bimba che tenevo in braccio… auguri amore, che la vita ti riservi sempre bellissime sorprese, così non ti annoierai mai!” scrive su Instagram il famoso cantautore.