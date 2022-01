Harry e Meghan mettono in vendita la loro lussuosissima abitazione..Vediamo cosa lasciano

Secondo una fonte vicina al quotidiano britannico The Mirror, il principe Harry e Meghan Markle sarebbero intenzionati a trasferirsi: i duchi di Sussex hanno deciso di vendere la lussuosa casa di Montecito.

In base alle informazioni diffuse dal quotidiano britannico The Mirror, Harry e Meghan sarebbero già intenzionati a lasciare la loro lussuosa casa di Montecito, in California, dopo appena 18 mesi dall’acquisto.

La coppia aveva comprato l’abitazione dal magnate Sergey Grishin nel mese di giugno del 2020, dopo aver rinunciato ufficialmente ai titoli reali a marzo. Harry e Meghan, dopo tale presa di posizione, si sono spostati per un breve periodo in Canada. Successivamente, hanno deciso di trasferirsi in California in modo da allontanarsi dalle imposizioni della Corona.

Harry e Meghan: le stime sulla loro villa in California

La casa a Montecito si trova nella prestigiosa contea di Santa Barbara, quartiere nel quale vivono volti celebri del mondo della spettacolo, tra cui Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres e Tom Cruise.

Leggi anche >> Royal Family: le dimissioni di Harry e Meghan e la rabbia del principe Carlo

L’abitazione è composta da 9 camere da letto, 16 bagni, palestra, piscina, sala cinema e spa con sauna. Inoltre ci sono un campo da tennis e un parco giochi privato, con 3 mila metri quadrati di terreno circostanti. Al suo interno, lavorano ben 11 persone, compresi uno chef, diverse donne di servizio e una bambinaia.

Leggi anche >> Stevie Wonder alle prese con il “trasloco”: la sua nuova villa da 14 milioni era di uno sceicco – Foto

I duchi di Sussex hanno deciso di traslocare, la destinazione è sconosciuta ma sembrerebbe che non vogliano rinunciare al quartiere. Così, è stata venduta la casa da 11 milioni di sterline (circa 12 milioni di euro). Meghan e Harry, inoltre, hanno comunicato di essere aperti a offerte private.

Leggi anche >> Leonardo Di Caprio vende la sua villa a Malibu per comprare un “appartamentino” a Beverly Hills – Foto

Leggi anche >> Questa villa è più che uno “schiaffo” alla misera, il proprietario l’ha comprata a suon di pugni – Foto

Sarà possibile presentare una proposta solo se altamente referenziati e con elevate ed evidenti possibilità economiche. Secondo le stime, il costo costo annuo di manutenzione e le spese ordinarie della casa ruotano intorno ai 5 milioni e 454mila euro, mentre le bollette per le utenze vanno oltre i 63 mila euro in un anno.