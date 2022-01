Madonna, la nuova casa acquistata da un “collega” | Pazzesca! Degna di una diva come lei

Oggi 63enne, può essere a tutti gli effetti considerata la più grande popstar di tutti i tempi. Ed ha acquistato una casa all’altezza della sua fama

Sexy, aggressiva e trasgressiva. Ha venduto un numero incalcolabile di dischi nel mondo. E ricevuto numerosissimi premi. Stiamo parlando di Madonna. Che, in fatto di case, sembra avere i gusti molto chiari…

La carriera di Madonna

All’anagrafe, Madonna Louise Veronica Ciccone. Per tutti, Madonna. Oggi 63enne, può essere a tutti gli effetti considerata la più grande popstar di tutti i tempi. Una carriera iniziata negli anni ’80 e diventata leggenda non solo per le sue canzoni. Ma anche per i suoi comportamenti aggressivi, i suoi look sexy, le sue prese di posizione anticonformiste.

Ha venduto un numero incalcolabile di dischi nel mondo. E ricevuto numerosissimi premi. Molte delle sue canzoni hanno raggiunto la prima posizione nelle classifiche mondiali, come “Like a Virgin”, “La isla bonita”, “Like a Prayer”, “Vogue”, “Take a Bow”, “Frozen”, “Music”, “Hung Up”, “4 Minutes”, “Girl Gone Wild”, “Bitch I’m Madonna”, “Medellìn”.

Per lei anche alcuni ruoli cinematografici, tra cui spicca la sua interpretazione in “Evita”, con l’ormai celebre frase “Don’t cry for me, Argentina”.

La casa di Madonna

Recentemente, Madonna ha acquistato la lussuosa tenuta di Hidden Hills appartenente a The Weeknd. La trasgressiva cantante avrebbe sborsato 19,3 milioni di dollari per questa villa pazzesca. Il venditore, all’anagrafe Abel Tesfaye, aveva acquistato l’ampio spazio di 3 acri nell’enclave delle celebrità, Los Angeles, nel 2017 per 18,2 milioni di dollari

Il cantante di “Can’t Feel My Face” ha messo in vendita la casa per 25 milioni di dollari. Dopo una serie di riduzioni di prezzo, la proprietà è stata quotata per l’ultima volta a 22 milioni di dollari, prima di essere venduta a Madonna.

Situata nell’elegante comunità recintata a ovest di Los Angeles, la residenza offre un ambiente sereno fiancheggiato da sequoie, prati e pendii. Costruita per intrattenere o uscire a casa, la tenuta offre una casa principale con sette camere da letto, una pensione con due camere da letto e interni eleganti, su ben oltre un chilometro quadrato.

Si entra in una sala con soffitti a doppia altezza e una parete finestrata a due piani. Gli interni bianchi e luminosi includono il soggiorno e le sale da pranzo, un’enorme cucina da chef a doppia isola con zona colazione e un bar. Le porte a scomparsa si aprono sul cortile.

Con due master suite, la camera da letto principale al piano superiore dispone di un caminetto che si apre su un balcone privato. Altri vantaggi includono un ufficio, una sfarzosa enoteca in vetro, un home theatre, uno studio fitness, una galleria di cinque auto con luci al neon appariscenti e un fienile. Lo spazio esterno comprende la piscina, la spa, la capanna e il barbecue in muratura.