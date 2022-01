Maurizio Ferrini: il dramma della signora Coriandoli | Nessuno lo avrebbe mai potuto immaginare

Gli anni d’oro sono gli anni ’90, dove Ferrini è in tv, al cinema e diventa anche testimonial in diverse pubblicità. Ma poi…

Lo ricordiamo tutti nei panni della Signora Coriandoli. Maurizio Ferrini è stato per anni volto noto e importante della comicità e del cabaret italiano. Ma quella che vi raccontiamo oggi non è affatto una storia da ridere. Anzi, è molto drammatica.

La carriera di Maurizio Ferrini

Oggi 68enne, i suoi esordi sono insieme a Renzo Arbore con “Quelli della notte”. Ferrini si fa subito conoscere ed apprezzare dal pubblico televisivo, lanciando il popolare tormentone “Non capisco, ma mi adeguo”.

Gli anni d’oro sono gli anni ’90, dove Ferrini diventa anche testimonial in diverse pubblicità. Il suo personaggio più noto è probabilmente la Signora Coriandoli, interpretata su diversi palcoscenici. Per lui ruoli sia in “Striscia la notizia”, che in “Domenica in” e “Buona Domenica”. Nel 2005 partecipa all’edizione de “L’Isola dei famosi”.

Nella carriera di Ferrini, però, anche diversi film storici della comicità italiana. L’esordio è ne “Il commissario Lo Gatto”, accanto a Lino Banfi. Ma lo ricordiamo anche in “Compagni di scuola” di Carlo Verdone e “Sognando la California” di Carlo Vanzina.

Ma ben presto le luci si spengono. E iniziano i problemi, i drammi, di Maurizio Ferrini.

La sofferenza di Maurizio Ferrini

Negli ultimi anni le apparizioni televisive di Ferrini sono diventate sempre più diradate. E così sono iniziati anche i problemi. Di salute, ma non solo. E’ stato lo stesso comico, in una toccante intervista, a raccontare la sua sofferenza.

“Ho sofferto la fame e la depressione” ha detto in una recente intervista. Sì perché Maurizio Ferrini ha affermato di essere stato molto spendaccione nella sua vita. E questo l’ha portato ad avere anche importanti problemi economici: “Facevo i conti con quello che dovevo spendere per mangiare, ero molto oculato nelle spese”.

Problemi scaturiti da una crisi professionale, che era diventata crisi creativa: “La depressione l’ho vissuta” ha detto. E noi speriamo con tutto il cuore che l’abbia superata.