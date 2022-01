Salvatore Esposito: chi è la compagna Paola Rossi | Il primo incontro come in un film

Salvatore Esposito e la compagna Paola Rossi si sono conosciuti 8 anni fa. Nel corso di un’intervista, l’attore di Gomorra ha raccontato del loro primo incontro, simile alla scena di un film.

Salvatore Esposito è un attore napoletano, diventato celebre in particolare per aver interpretato Genny Savastano nella serie televisiva Gomorra.

L’attore è stato a Verissimo in veste di ospite. Nel corso della sua intervista, si è aperto con la conduttrice Silvia Toffanin raccontando di come sia nata la storia d’amore con la sua attuale compagna, Paola Rossi.

Salvatore Esposito: il racconto del primo incontro con Paola Rossi

Salvatore Esposito e Paola Rossi sono fidanzati da 8 anni. I due si sono conosciuti su Facebook, poco dopo l’esordio di Salvatore come attore in Gomorra. “Ci siamo conosciuti su Facebook. 8 anni fa mi mandò un messaggio dove mi faceva i complimenti, così come ne ricevo tanti” ha spiegato l’attore a Verissimo.

All’epoca, Paola era una studentessa e si trovava a Madrid, in Erasmus. La conduttrice ha domandato a Salvatore per quale motivo avesse notato proprio Paola ed il suo messaggio. “Me lo disse in un modo molto particolare e aveva una foto profilo che mi aveva colpito, sai è molto bella” è stata la risposta dell’attore, che proseguendo ha raccontato di essere andato a Madrid per trovare la sua futura compagna.

Salvatore, infine, ha parlato del loro primo incontro: “Quando si sono aperte le porte dell’aeroporto di Madrid, lei mi è corsa incontro e mi ha baciato. Non ci siamo più lasciati. Sembra una scena di un film”.

Paola Rossi si è laureata in legge ed ha un master in Enterinament Law. Da tempo lavora come screenwriters e directors agent per la stessa agenzia del compagno, la TT Agency. Paola e Salvatore si sono innamorati dal primo momento in cui si sono visti e, a quanto pare, la coppia starebbe pensando al matrimonio.

“C’erano tante idee. Il Covid però ci ha portato via le persone care, ci ha tolto tante libertà, è accaduto un po’ a tutti” ha spiegato l’attore a Silvia Toffanin. “Gli abbracci mancati e le mascherine sono diventate un’abitudine ma non sono la normalità” ha concluso.

I due continuano ad essere intenzionati a convolare a nozze e, per il momento, stanno aspettando di vedere “come evolverà la situazione”. Sempre in merito al matrimonio, Esposito ha affermato che, con certezza, si sposeranno in chiesa: “Sono molto credente. Mi auguro anche di diventare papà” ha rivelato l’attore.