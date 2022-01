Valerio Braschi, ricordate il vincitore della sesta edizione di Masterchef? Oggi è una stella

Valerio Braschi è riuscito a vincere la sesta edizione di Masterchef da giovanissimo e, recentemente, ha coronato un altro dei suoi sogni grazie al suo continuo impegno e alla sua dedizione verso la cucina.

Classe 1997, Valerio Braschi è stato il più giovane vincitore di Masterchef, aggiudicandosi la sesta edizione del talent show, trasmessa tra il 2016 e il 2017. Giovanissimo e con un grande talento per la cucina, nel corso degli anni Valerio ha portato avanti la sua passione, raggiungendo altri importanti obiettivi.

Dopo la vittoria, Valerio è diventato l’executive chef del Ristorante 1978 (a Roma) dove stupisce la clientela con un menu da degustazione da dieci portate. Lo scorso anno ha fatto parlare nuovamente di sé grazie alla sua invenzione della lasagna nel tubetto. Inoltre, in occasione del Carbonara Day ha mostrato un’altra idea singolare, ovvero la carbonara da bere.

Valerio Braschi: l’importante traguardo raggiunto

Verso la fine del 2021, Valerio Braschi ha condiviso con i suoi seguaci una lieta notizia: il giovane chef ha realizzato un altro dei suoi sogni. Per l’occasione Valerio ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale di Instagram (@valebraschi): “Sono felicissimo di comunicarvi che il Ristorante 1978 è entrato nella prestigiosissima Michelin Guide 2022!”.

Leggi anche >> Gordon Ramsay: altro che Hell’s kitchen, la sua passione è un’altra | Con la cucina c’entra poco

Leggi anche >> Bruno Barbieri: sapete chi è la fidanzata? Lo chef rivela: “..non la tradirò mai..”

La Guida Michelin consiste in una collezione di pubblicazioni annuali in riferimento al mondo del turismo e della gastronomia, ad opera dell’azienda francese Michelin. La guida, molto rinomata, costituisce uno dei principali riferimenti a livello internazionale per la classificazione della qualità di ristoranti e alberghi.

Leggi anche >> Chi è Bruno Barbieri, vita e curiosità sullo chef e noto giudice di Masterchef

“Siamo davvero contenti dei traguardi che stiamo raggiungendo con fatica e tanta tanta passione! Non molliamo!” ha aggiunto Braschi alla fine del post, esprimendo la sua gioia per il traguardo raggiunto. Lo chef, ancora molto giovane, ha già raggiunto degli obiettivi importanti e la sua carriera sembra essere decisamente promettente.