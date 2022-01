Angela da Mondello, ha scoperto che “ce n’è coviddi” | Ecco cosa le è successo

L’ennesima tappa dell’epopea di Angela da Mondello. Che esiste solo perché esiste il Covid, con 120mila followers su Instagram

Adesso parla di cattiveria gratuita nei suoi confronti. Ma, diciamocelo, Angela Chianello, la “famosa” “Angela da Mondello”, ci ha messo molto del suo.

E, forse, per un po’ di tempo, ha anche apprezzato la popolarità scaturita da quel popolare video che ha fatto il giro sui social e su varie trasmissioni, satiriche e non. Ma, adesso, per Angela non è un gran momento.

Chi è “Angela da Mondello”

Nella prima ondata del Covid, infatti, era stata una delle prime negazioniste della pandemia con il suo famoso “non ce n’e’ coviddi” gridato nelle telecamere di Canale 5 in spiaggia a Mondello. Un tormentone che ha accompagnato per mesi gli italiani anche con tanto di canzone e video realizzati senza rispettare le norme sul distanziamento.

Emblema del negazionismo della prima ora, quando, dopo mesi di lockdown e restrizioni, un’ampia fetta di italiani, graziati dalla prima ondata della pandemia, non credeva al virus. Trovava le misure adottate dall’allora Governo presieduto da Giuseppe Conte, abnormi.

Una popolarità enorme, quella avuta da Angela da Mondello. Macchiettistica, se vogliamo. Ma crescente. Che le fece guadagnare anche alcune ospitate televisive in programmi nazionalpopolari.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sicilia, petrolio: attivisti di Greenpeace sulle spiagge di Mondello contro le trivellazioni

Ce n’è Coviddi…

Adesso anche in casa di Angela Chianello, detta Angela da Mondello, il virus è entrato. E’ stata la stessa donna ad annunciarlo tramite il proprio profilo Instagram che, dopo il tormentone di un anno e mezzo fa circa, ha avuto una crescita enorme. Arrivando agli oggi 120mila followers.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sospesa la poliziotta “no-vax”. La profezia del giornalista: “La vedremo candidata”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> L’inganno dei No-Vax: il bimbo usato per la campagna è vivo (e vaccinato)

“Anche da noi e’ arrivato questo maledetto”, ha scritto la donna sul profilo. Ad essere positivo è il padre, che è asintomatico e sta in casa. In molti le hanno scritto “ben ti sta” e “peccato che non sia tu”. Ma la donna ha replicato così: “Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca. Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case. Adesso vi dico vacciniamoci. Ognuno è libero di pensare come vuole perchè è giusto rispettare le nostre idee. Ma una sola cosa vi dico: mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così cattivi. Ad alcuni il Covid ha peggiorato la cattiveria”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Green Pass, Draghi rincara la dose: multe fino a 1.500 euro per i non vaccinati | Ecco le nuove regole

L’ennesima tappa dell’epopea di Angela da Mondello. Che esiste solo perché esiste il Covid.