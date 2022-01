Can Yaman, avete mai visto il bel turco prima del successo? E’ quasi irriconoscibile

E, diciamocelo, un po’ meno sex symbol rispetto a oggi. Circola, in particolare, una foto, che vi proponiamo

E’ uno degli uomini più invidiati d’Italia. Non solo per la sua bellezza, che lo rende un sex symbol per il mondo femminile. Ma anche per la relazione che ha avuto con una delle donne più belle del Paese: Diletta Leotta. Desiderata da tutti gli uomini e resa famosa dalle trasmissioni sul mondo del calcio.

Ovviamente, anche Can Yaman ha un enorme numero di fan nel pubblico femminile. Ma lo avete mai visto com’era prima di diventare famoso? Irriconoscibile.

Chi è Can Yaman

Can Yaman, 31enne attore, modello e personaggio televisivo turco di origine albanese. La sua bellezza e il suo fisico lo hanno portato anche nel mondo della recitazione. Non molto al cinema o in tv. Molto di più in spot pubblicitari, dove, ovviamente, interpreta sempre la parte del fascinoso uomo.

Ma è famoso soprattutto per la sua storia d’amore che ha avuto con la giornalista e conduttrice televisiva, Diletta Leotta. Un relazione finita spesso sui rotocalchi, cartacei e televisivi. Senza dubbio, i due sono stati per tantissimo tempo una delle coppie più famose del panorama. E, ovviamente, ricercatissimi dai paparazzi.

Com’era Can Yaman

Insomma, l’attore di origini albanesi è certamente un uomo molto invidiato. Nonché un sogno erotico per moltissime donne italiane e non solo. La sua carriera è in rapida ascesa e ogni sua apparizione televisiva fa il pieno di ascolti. Con tante donne, giovani e non, pronte a rifarsi gli occhi con il bel Can. Recentemente, peraltro, è stato anche ospite di Maria De Filippi.

Ma lo avete mai visto prima del successo?

Assolutamente irriconoscibile. E, diciamocelo, un po’ meno sex symbol rispetto a oggi. Circola, in particolare, una foto, che vi proponiamo. A parte l’abbigliamento un po’ variopinto, un po’ anni ’90, Can è molto diverso.

Innanzitutto non ha la barba, che gli dona quella virilità tanto apprezzata dalle donne. Ma, sicuramente, ha un’aria da bravo ragazzo, che va a cozzare con il fascino del bel tenebroso attuale. Ma, ovviamente, l’ultima parola spetta sempre al pubblico femminile.