Chiara Farragni, chi è il compagno della sorella minore Francesca?

Francesca Ferragni è la sorella minore della famosissima Chiara. Dal 2009 è fidanzata con Riccardo Nicoletti e nelle scorse settimane i due hanno condiviso una novità importante.

La celebre Chiara Ferragni ha due sorelle minori: Francesca, più giovane di due anni, e Valentina, la più piccola. L’influencer presto diventerà zia: Francesca, infatti, ha recentemente annunciato di essere incinta insieme al compagno Riccardo Nicoletti.

I due stanno insieme dal 2009 e sono molto uniti, come mostrano anche nei loro rispettivi profili Instagram. Sia Francesca che Riccardo condividono diverse foto di coppia, talvolta insieme alla loro cagnolina Gabri, oppure insieme al resto della famiglia.

Riccardo Nicoletti e Francesca Ferragni: l’annuncio della gravidanza su Instagram

Riccardo Nicoletti e Francesca Ferragni si sono conosciuti a Cremona, innamorandosi ben presto l’uno dell’altra. La loro convivenza è iniziata dopo poco tempo e insieme si sono trasferiti a Milano, restando sempre attaccati alla loro città natale.

Francesca Ferragni, 32 anni, lavora come dentista ed è specializzata in chirurgia orale. Come la sorella Chiara, anche lei è seguitissima sui social network, dove condivide molti scatti che mostrano la sua vita personale e i suoi viaggi.

Riccardo è nato a Cremona – come le sorelle Ferragni – nel 1981. Lavora come responsabile organizzativo per una società che si occupa di articoli elettronici, la LPS Electronics. Riccardo ha anche diversi interessi: è appassionato di musica, in particolare, e suona la chitarra in due band, gli Under Static Movement e i Rosco Dunn. È anche un amante della lettura e gli piace molto viaggiare.

Poco tempo fa, Riccardo e Francesca hanno condiviso la lieta notizia pubblicando una foto in cui notano le prime curve da gravidanza di quest’ultima. “Non solo panettoni” ha scritto Francesca nella didascalia del suo post, riferendosi alle festività natalizie appena passate.