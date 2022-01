David Sassoli, non solo un grande giornalista ma anche uomo con gran senso dell’umorismo

David Sassoli insieme a Fiorello e Marco Baldini, in una gag storica diventata virale sul web.

David Sassoli era conosciuto come un volto simpatico e familiare per il pubblico della Rai e per i suoi stessi colleghi, e nella in una puntata del Tg1 è stata onorata la sua carriera ricordando un simpatico siparietto in cui Fiorello, nel 2006. Il comico infatti gli fece fare in diretta tv la “ola” dalla scrivania del telegiornale.

In un’edizione del giorno del Tg1 Fiorello e Marco Baldini erano in collegamento per presentare il loro programma “Viva la Radio“, in onda sul primo canale. Sempre in quell’occasione c’era anche Mike Bongiorno che era nascosto ai piedi dei duo comici che si nascondeva dall’inquadratura.

Al termine della presentazione dello show Fiorello chiede al conduttore di fare la prima ora della storia in tv, e “e regalare un momento di buon umore a tutta la nazione”. Sassoli allora, sorpreso da questa stravagante richiesta, non si tirò indietro e partecipò alla simpatica e breve coreografia. La gag si conclude con una nuova apparizione di Mike e la sua espressione tipica “Allegria”.

Probabilmente è una delle poche volte che il Sassoli ha mostrato il suo lato più leggero e spensierato, perché era conosciuto come un giornalista e politico molto serio. L’uomo infatti si presentava sempre di tutto punto alla conduzione del telegiornale, inoltre era da anni un politico di professione. Nel 2019 invece era Presidente del Parlamento Europeo.

La causa della morte di David è stata la polmonite da legionella, che lo aveva portato al ricovero dopo Natale. La malattia aveva debilitato il suo fisico ed è morto in seguito alla disfunzione del suo sistema immunitario.