Elodie, il coming out della sorella Fey | “Non c’è niente da accettare..”

Elodie, in diverse interviste, si è aperta raccontando della sua famiglia e delle difficoltà superate nel corso degli anni. Molto legata alla sorella minore, Fey, la cantante si è espressa anche riguardo al modo in cui si parla di omosessualità nella società.

Elodie, dopo essersi classificata seconda alla quindicesima di Amici ha raggiunto la notorietà nel 2017 con il Festival di Sanremo con il singolo “Tutta colpa mia”. Nel 2020 ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo con “Andromeda”.

La cantante ha più volte parlato del suo passato difficile nelle interviste: cresciuta in un quartiere popolare di Roma, i suoi genitori hanno divorziato in modo poco sereno quando lei e la sorella minore, Fey, erano ancora bambine. La sua infanzia non è stata semplice ma grazie alla sua forza e alla sua determinazione è riuscita ad andare avanti realizzando il suo sogno.

Elodie e la sorella Fey: in amore ciò che conta è la felicità

Parlando sempre della famiglia di Elodie, proprio sua sorella Fey ha raggiunto una certa popolarità sul web, nonostante non lavori nel mondo dello spettacolo e si mantenga lontana da questo settore.

Il motivo per cui si è creata un’attenzione mediatica intorno a Fey è dovuto al suo coming out. Questo termine, per la famiglia Di Patrizi risulta secondario: sono consapevoli del fatto che per quanto riguarda l’amore non è necessario trovare definizioni. La felicità è ciò che conta.

In un’intervista con Grazia, Elodie ha parlato della sua famiglia spiegando come i suoi genitori siano sempre stati aperti mentalmente: “Non si è mai parlato di genere, ma solo di amore. Mio padre non domandava: ‘Hai il ragazzo?’ ma ‘Sei innamorata di qualcuno?'”.

I genitori di Elodie e Fey, quindi, si sono sempre mostrati comprensivi. Lo stesso, però, non si può dire per la società esterna alla famiglia. “Mia sorella ha vissuto un po’ male all’esterno, almeno all’inizio” ha affermato la cantante.

Elodie e le sue parole sull’omosessualità: “Non c’è niente da accettare”

Nell’intervista, Elodie ha proseguito dicendo che trova sbagliato il fatto che si parli ancora di “accettazione” in merito all’omosessualità: “Che cosa ci sarebbe da accettare? È un aspetto che riguarda la sfera emotiva e intima della persona, non abbiamo il diritto di giudicare, è un dato di fatto e basta”.

Per la cantante, infine, è scorretto anche riferirsi ad una persona ponendo l’attenzione sulle sue preferenze sessuali. “Dimmi che è biondo o bruno, allegro o malinconico, simpatico o antipatico, ma non usare la parola gay per definirla” ha spiegato in conclusione.