Italia’s Got Talent: in arrivo un nuovo giudice in sostituzione di Bastianich | E’ geniale

Italia’s Got Talent torna a partire da mercoledì 19 gennaio su Sky Uno con delle novità, tra cui un nuovo giudice in sostituzione di Joe Bastianich.

A partire da mercoledì 19 gennaio torna Italia’s Got Talent, in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now. Il talent show è giunto alla dodicesima edizione e quest’anno ci saranno delle novità importanti.

La prima novità riguarda proprio la giuria: sono stati confermati Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano. Al posto di Joe Bastianich ci sarà un cantautore molto apprezzato nel panorama musicale per il suo talento e la sua ironia.

Italia’s Got Talent: le rivelazioni di Lodovica Comello

Lodovica Comello sarà presente anche quest’anno in veste di conduttrice. Nel corso di un’intervista per il settimanale DiPiù, Lodovica ha parlato della nuova edizione di Italia’s Got Talent.

Sia Lodovica che il pubblico avranno l’opportunità di esprimere le loro preferenze nel corso della trasmissione: “Quest’anno anche io, come i giudici, ho un golden buzzer” ha spiegato la conduttrice, che tramite il pulsante d’oro potrà mandare uno dei concorrenti direttamente in finale.

Per quanto riguarda gli spettatori di Italia’s Got Talent: “Il pubblico da casa, in questa edizione, avrà ben due pulsanti dorati per scegliere due talenti preferiti”. Anche da casa, perciò, si potrà avere un’influenza sul programma.

Infine, il nuovo giudice sarà Elio, leader del gruppo musicale Elio e le Storie Tese. “Arriva al posto di Joe Bastianich, ci eravamo già visti dietro le quinte di qualche programma, mi è sempre piaciuto” ha affermato Comello.

La conduttrice ha proseguito dichiarando che avere Elio tra i giudici è “una piacevole sorpresa”. Il cantautore ha già avuto un’esperienza come giudice ad X-Factor, dalla quarta alla settima e nella nona edizione. Presto sarà possibile seguirlo in questa nuova avventura.