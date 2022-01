Katia Noventa, la ricordate? Dopo tante delusioni d’amore ha deciso di vivere in ..

Katia Noventa è stata una popolare conduttrice negli anni Novanta, quando accompagnava Fiorello nel suo Karaoke. Ma da un po’ di tempo non si vede più così di frequente. Ecco che fine ha fatto.

Katia Noventa, veneta di Padova, è stata un volto estremamente popolare a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, quando partecipa a programmi di successo.

La sua evoluzione professionale

Katia comincia come modella e indossatrice, sfilando per le più note griffe della moda italiana tra cui: Armani, Valentino, Versace. Grazie a questa professione, gira il mondo, ma, nel contempo, prosegue i suoi studi, laureandosi in pedagogia.

Mike Bongiorno la sceglie come collaboratrice (all’epoca si diceva “valletta”) per uno dei suoi quiz televisivi, Telemike. Era il 1988.

Ma è l’incontro con Fiorello e la sua trasmissione iconica Karaoke a farla conoscere al grande pubblico. Per due anni, i due conduttori gireranno le piazze di tutta Italia attesi dalle folle che si aprono al loro arrivo.

Ma gradualmente, Katia si allontana dal mondo dell’intrattenimento puro per indirizzarsi più verso i talk show.

Già nel 2001 conduce, con Fabrizio Trecca, Vivere Meglio, una striscia quotidiana che tratta di salute e medicina.

Ma il suo sogno esula dal video. Ottiene il patentino di giornalista e comincia a collaborare con rotocalchi come Chi e Il Giornale, testate sempre nell’orbita Berlusconi. L’ex conduttrice del Karaoke porterà a casa interviste con grandi personalità come Fidel Castro, Yasser Arafat e (le piace vincere facile) Silvio Berlusconi.

Una passione per Berlusconi che sfocia in una lunga relazione con Paolo (Berlusconi per l’appunto) ed un impegno in politica nelle fila di Forza Italia.

E oggi? Cosa fa Katia oggi?

Dal punto di vista lavorativo, la Noventa conduce dal 2003 il programma Oltremoda su RaiUno. E per il resto?

Dopo la fine del suo rapporto con Paolo Berlusconi ed una relazione con il giornalista Michele Cucuzza, la giornalista si dichiara single, e, qualche tempo fa a Storie italiane ha spiegato i motivi della sua decisione.

Qualche anno fa, dopo una delusione d’amore, ha sentito il bisogno di andare Medjugorje e lì ha sentito qualcosa maturare in lei. Si è resa conto che, lavorando tantissimo, non aveva mai avuto il tempo di coltivare i suoi interessi più veri. Quell’amore era stato tossico, quell’uomo l’aveva criticata in ogni aspetto della sua vita, tanto da farle il vuoto intorno.

Ed è in questo periodo, delusa dal mondo maschile, che Katia ha fatto la sua scelta. Ha deciso di vivere in castità. Dopo tante delusioni, ora si sente serena.