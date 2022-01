Mani screpolate? Ecco alcuni rimedi semplici e naturali

Può capire a tutti di ritrovarsi ad avere le mani screpolate e secche, in particolare con il freddo e il vento invernali. La situazione, sgradevole ma non grave, può essere superata ricorrendo a dei rimedi naturali.

Avere le mani secche e screpolate è una situazione in cui si potrebbe ritrovare chiunque e che, pur non essendo grave, resta in ogni caso sgradevole. Sentire le proprie mani ruvide e poco elastiche non è piacevole e, nei casi peggiori, si possono formare dei piccoli tagli che in seguito potrebbero sanguinare e bruciare.

Questa condizione sgradevole si presenta soprattutto nei mesi invernali, a causa del freddo e del vento. Anche l’inquinamento ha un ruolo centrale, soprattutto le polveri che danneggiano la nostra pelle.

Mani screpolate e secche: cause e rimedi naturali

L’arrivo della primavera e dell’estate non comporta necessariamente un miglioramento della situazione, in quanto anche i raggi UV possono rovinare le fibre di collagene e elastina. A ciò si aggiungono le nostre abitudini quotidiane, che spesso risultano essere scorrette. Ad esempio, usare detergenti aggressivi e di qualità scarsa durante le faccende domestiche – in particolare se legati ad un’asciugatura delle mani incompleta – può causare irritazioni, arrossamenti, disidratazione e secchezza.

Un altro motivo di secchezza è dato dall’utilizzo ripetuto dei disinfettanti a base alcolica, ai quali stiamo ricorrendo molto in quest’ultimo periodo segnato dalla pandemia Covid-19. I disinfettanti vanno ad eliminare la barriera protettiva naturale della pelle.

Innanzitutto, una soluzione per evitare la screpolatura delle mani è il semplice utilizzo dei guanti, sia per uscire nei mesi invernali sia per le pulizie domestiche. Oltre a ciò, ci sono dei rimedi naturali: ecco un elenco di alcuni dei migliori elementi naturali che possono essere d’aiuto in caso di mani screpolate.

Il burro di karité, naturale al 100%, presenta proprietà nutrienti, emollienti e antiossidanti. Anche il melograno costituisce un ottimo antiossidante. L’aloe vera è adatta ai tagli, in quanto aiuta la pelle a rimarginarsi. L’olio di cocco ha proprietà idratanti e lenitive, insieme alla polpa dell’avocado.

Il miele è in grado di nutrire e sanare le mani screpolate, mentre il tuorlo d’uovo previene gli screpolamenti. L’olio di oliva rappresenta il classico “rimedio della nonna”, facendo diventare la pelle morbida. Infine, l’olio vegetale (jojoba, avocado, argan, rosa mosqueta) ha proprietà idratanti e nutrienti.