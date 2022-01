Mascia Ferri, ricordate la panterona del GF2? Scomparsa dai piccoli schermi .. è ancora più bella

Per noi sarà sempre la “Panterona” del Grande Fratello 2001. Ma sapete cosa fa oggi la bionda e procace Mascia Ferri?

Una delle concorrenti del Grande Fratello maggiormente rimaste nella storia del programma. Sebbene non abbia vinto. Stiamo parlando della “panterona”. La bionda dalle forme esplosive Mascia Ferri, che in quegli anni era il sogno erotico di molti.

In tv non ha fatto però molta carriera. Sapete che fine ha fatto? Ve lo sveliamo noi.

La “panterona”

Ha partecipato alla seconda edizione del famoso reality show. Siamo nel 2001 e alla conduzione c’è Daria Bignardi. Mascia non vinse, ma, di certo, è una delle concorrente maggiormente note della lunga epopea della casa più spiata d’Italia. In quell’edizione rimase all’interno della casa per 78 giorni, terminando la sua avventura al sesto posto.

Dopo l’uscita dal reality, Mascia ha avuto alcune partecipazioni televisive: da Controcampo, celebre trasmissione sportiva Mediaset, a Scherzi a parte, passando per Mezzogiorno in famiglia. Tuttavia, ormai da tempo è scomparsa dai radar televisivi.

Sapete cosa fa oggi nella vita? Ve lo sveliamo noi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> MASCIA FERRI / Visto, l’ex gieffina afferma: “Tornerò presto in tv”

Mascia Ferri oggi

Poco male se la carriera televisiva non è andata come forse Mascia si immaginava. E come ci immaginavamo noi stessi. Alla sua avvenenza e alle forme esplosive, infatti, la bionda ravennate abbinava anche una simpatia e una genuinità fuori dal comune. Oggi, comunque, a distanza di oltre 20 anni dall’esperienza al Grande Fratello, Mascia può dirsi certamente realizzata e felice.

Dal 2006, infatti, è sposata con Cristiano Ricciardella, un imprenditore con il quale gestisce tre locali nella sua Ravenna. I due sono molto uniti e hanno anche avuto due splendide bimbe: Nina e Lola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Carolina Marconi e il suo dramma: “Ora è tempo di rinascere”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vi ricordate Maicol del Grande Fratello 10? Oggi è un’altra persona, irriconoscibile

Insomma, non avrà fatto la carriera televisiva che immaginava, ma, di certo, la vita di Mascia Ferri scorre nella felicità. E per noi sarà sempre la “Panterona” del Grande Fratello 2001.