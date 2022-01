Melandri, scatena una bufera con le sue dichiarazioni sul Covid | Gli sono costate care

Marco Melandri, in seguito ad una recente intervista, ha scatenato una bufera sul web per via delle sue affermazioni riguardo il Covid-19.

Nel corso di un’intervista per il magazine Men on wheels, Marco Melandri si è lasciato andare in un discorso contrario al vaccino. Il pilota motociclistico ha scatenato una serie di polemiche dopo aver affermato di aver contratto il Covid-19 di proposito.

Melandri avrebbe compiuto tale gesto in modo da ottenere il Super Green Pass ed “essere in regola almeno per qualche mese”. Il pilota ha spiegato di avere delle necessità lavorative e di non considerare “il vaccino un’alternativa valida”.

Marco Melandri: il pilota viene scaricato da uno degli sponsor dopo le sue parole

In seguito all’intervista, Marco Melandri ha ritratto quanto dichiarato, spiegando che si trattava di una frase “ironica e scherzosa” e che le sue parole erano state interpretate male.

Nonostante il tentativo da parte del pilota, il discorso non è piaciuto nemmeno ad uno dei suoi sponsor. Il Trentino Marketing, infatti, ha annunciato di non essere intenzionato a rinnovare il contratto di Melandri.

Maurizio Rossini, amministratore della società, ha affermato: “L’accordo con Marco Melandri è scaduto nelle scorse settimane e il rinnovo non è in agenda” come riportato da Il Dolomiti. L’amministratore ha proseguito affermando che il Trentino ha deciso di prendere le distanze dalle dichiarazioni del pilota.

Il discorso di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha espresso il suo parere in merito all’accaduto con un post sul suo profilo Instagram: “Quello che ha detto Melandri non mi ha stupito”. La giornalista ha raccontato dei tentativi del pilota di convincerla a seguire “la retta via”, contraria ai vaccini.

“Ha fatto più o meno quello che hanno fatto o stanno facendo altri della sua specie, ovvero l’idiozia furbissima di contagiarsi così da avere il Super Green Pass” ha proseguito Lucarelli, spiegando la gravità di tale azione.

“Se tutti agissimo così oggi avremmo tutti il Covid più o meno contemporaneamente” ha affermato la giornalista. Così facendo, gli ospedali avrebbero ulteriori difficoltà a gestire la situazione.

Nonostante la variante Omicron abbia degli effetti meno gravi su chi la contrae, è doveroso evitare di dare luogo a delle ondate “peggiori di quella che stiamo attraversando e che già ha mandato in affanno la sanità”.

Infine, Lucarelli ha criticato lo stesso sistema relativo al Green Pass, definendolo come scorretto. “Un incentivo non tanto a non vaccinarsi ma, peggio, a contagiarsi” che va nella “direzione opposta ai vaccini”.