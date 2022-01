Andrea Iannone, parla della storia con Belen: “Sono arrivato nel momento sbagliato..”

Iannone, a Verissimo, ha raccontato dei suoi celebri amori, tra cui la relazione con Belen Rodriguez dopo il matrimonio finito male.

Sappiamo che Belén Rodriguez è in quarantena fiduciaria per essere stata in contatto con un positivo. Quindi la showgirl argentina per il momento trascorre le sue giornate a casa in compagnia dei figli Santiago e Luna Marì. La conduttrice però non smette di essere oggetto di gossip, soprattutto dopo che Andrea Iannone è stato ospite a Verissimo.

L’ultima relazione di Belen, avuta con Antonino Spinalbese non è andata bene, e intanto i gossip parlano di un possibile ritorno di fiamma con il suo ex marito, Stefano De Martino. Il ballerino infatti è stato paparazzato mentre andava a prendere la showgirl alla stazione. La showgirl 37enne infatti ha trascorso le vacanze di Natale in Uruguay. Un’altra deduzione valida è che il loro amore sia sfociato in un’amicizia o comunque in pacifici rapporti per il bene del figlio Santiago.

Il conduttore che attualmente è impegnato fino al 25 gennaio 2022 con il programma di Rai2 “Bar Stella”. Lo show in seconda serata consiste in un varietà dalla durata di 90 minuti circa nel quale si alternano chiacchiere, ironia, colori, citazioni, omaggi. Il conduttore ha annunciato l’ultima puntata oggi sul suo profilo Instagram. De Martino però secondo alcuni fan starebbe mandando delle frecciatine sui social, forse riferite alla sua ex.

Comunque quello che sappiamo è che il legame che unisce i due è ancora solido, e questo fa sperare che i due si possano dare una seconda chance.

LEGGI ANCHE: Angela da Mondello, ha scoperto che “ce n’è coviddi” | Ecco cosa le è successo

Gli amori di Iannone a Verissimo

Iannone lo scorso 15 gennaio è stato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, il programma di intrattenimento di canale 5, che quest’anno ha un doppio appuntamento, ovvero va in onda nel pomeriggio del sabato e della domenica.

LEGGI ANCHE: Melandri, scatena una bufera con le sue dichiarazioni sul Covid | Gli sono costate care

Alla Toffanin il pilota ha raccontato i suoi più grandi amori: Belen Rordiguez e Giulia De Lellis. Della relazione con l’influencer ha affermato che era divertente stare con lei, perché è molto solare. Nonostante lei avesse 8 anni in meno il motociclista ha affermato che Giulia c’era sempre quando ne aveva bisogno. Poi ha ammesso di volerle ancora un gran bene, e anche a distanza di anni i due si sentono ancora.

LEGGI ANCHE: Clementino, non lo immaginereste mai come cantante neomelodico.. e invece – VIDEO

Le dichiarazioni di Iannone su Belen

Di Belen invece ha ricordato di quanto stesse male per la fine del suo matrimonio, ma lui è stato indispensabile per portare un po’ d’amore nella sua vita.

“Sono arrivato in un momento della sua vita complesso”, ha affermato Iannone. La donna infatti in quel momento stava affrontato la dura separazione con De Martino e i progetti di vita svaniti.