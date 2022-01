Arisa, rivelazione scioccante: “batte” | La confessione fatta a Sivia Toffanin

Negli ultimi mesi ha iniziato a osare molto sui social. Attirando anche l’attenzione del re del porno italiano, Rocco Siffredi

Tutti noi la conosciamo per il suo talento musicale. Negli anni è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico italiano. Al secolo Rosalba Pippa, per tutti Arisa. Negli ultimi mesi ha iniziato a mostrarsi sempre di più sui social. E non abbiamo potuto non notare il suo fisico assolutamente procace e le sue forme prosperose.

Il suo profilo Instagram, quindi, è assai frequentato sia per ascoltare la sua musica, sia per ammirarla. Una curiosità crescente, che la sta portando spesso ospite in tv. Ed è proprio a Verissimo, che Arisa ha fatto una dichiarazione molto importante.

La carriera di Arisa

Dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, ha raggiunto il successo partecipando al 59º Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo “Sincerità”, vincitore della categoria “Nuove Proposte”. Quello è tuttora considerato il suo maggiore successo.

Nel frattempo, comunque, la carriera di Arisa ha continuato a viaggiare a gonfie vele. Oltre alla vittoria del 2009, infatti, ha bissato a Sanremo nel 2014 con il brano “Controcorrente”. Dal 2020 è anche nel cast della fortunata trasmissione “Amici di Maria De Filippi”.

Negli ultimi mesi, si è anche cimentata come ballerina nella famosa trasmissione RAI, “Ballando con le stelle”. Al suo attivo anche alcuni film. Tra questi, il più famoso, nel 2017, “La verità, vi spiego, sull’amore”.

“Batte, batte, batte…”

Come detto, gli ultimi mesi, in cui ha iniziato a osare di più, soprattutto sui social, le hanno fatto acquistare ulteriore popolarità. Su di lei si sono concentrate anche le attenzioni di Rocco Siffredi, il re del porno italiano, che ha manifestato il suo apprezzamento per il nuovo corso di Arisa.

Lei, per adesso, non ci pensa proprio. Anche perché ha altri pensieri. E’ stata la stessa cantante a dichiararlo in una recente intervista. Gli ultimi mesi sono stati infatti molto intensi per Arisa, che ha partecipato a diverse trasmissioni.

Recentemente, nel salotto di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin, la 39enne genovese ha affermato: “Oggi sono innamorata, il mio cuore batte”. Anzi, l’ha detto moltissime volte “batte, batte, batte, batte…”. E noi siamo felici per lei.