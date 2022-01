Belen Rodriguez, mamma di una stella in ascesa | Santiago apre il profilo Tik Tok ed è già seguitissimo

Per Santiago, il figlio di Belen e De Martino si aprono le porte di TikTok. Il piccolo diventa subito famoso per il suo look da influencer con ciuffo.

Belen Rodriguez ha comunicato su Instagram che suo figlio Santiago ha aperto un profilo su TikTok. Il piccolo oggi ha 8 anni, ed è nato quando la showgirl era fidanzata con il ballerino Stefano De Martino.

Da qualche giorno anche Santiago De Martino è sul social cinese, dopo aver chiesto incessantemente alla madre. “Non so se è da irresponsabili, ma mamma glielo ha dato”, ha commentato Belen. Il nickname dato al figlio è “santiagodellavega1”, ed è stato ed è già pieno di iscritti.

Belen e Stefano De Martino

La vita privata di Stefano De Martino è di nuovo al centro del gossip dopo le foto scattate da un paparazzo che lo ritraggono mentre va a prendere Belen in aeroporto. Una deduzione valida è che il loro amore sia sfociato in un’amicizia o comunque in pacifici rapporti per il bene del figlio Santiago.

Alcuni pensano però che ci sia un ritorno di fiamma tra i due, dopo che il fidanzato di Belen, Antonino Spinalbese, e padre della neonata Luna, non si fa vedere già da tempo. Dunque si vocifera che la showgirl sia tornata single proprio come l’ex marito.

Cosa ha detto Stefano De Martino su TikTok del figlio Santiago