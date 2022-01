Fai attenzione alle banconote da 10 euro, alcune valgono una fortuna e non vengono più utilizzate

Utilizzata da 337 milioni di cittadini. La banconota da 10 euro è uno dei sette tagli di banconota in euro. Probabilmente uno dei più comuni

In una delle loro canzoni più belle, gli 883 di Max Pezzali e Mauro Repetto cantavano “Con un deca non si può andar via…”. Beh, con questa banconota da 10 euro, invece, si può davvero andar via. Magari non per sempre.

Se nella canzone il deca “non ti basta neanche in pizzeria”, di certo con questo un viaggetto di tutto rispetto si può fare… Ecco qual è il segreto di questa banconota che abbiamo trovato in vendita su Ebay.

La banconota da 10 euro

Utilizzata a partire dall’introduzione dell’euro nel 2002 e ad oggi è in circolazione in 25 paesi: 23 appartenenti all’eurozona che utilizzano l’euro come moneta unica e 2 che utilizzano l’euro in maniera unilaterale. Questa banconota è utilizzata dunque da 337 milioni di cittadini.

La banconota da 10 euro è uno dei sette tagli di banconota in euro. Probabilmente uno dei più comuni. Eppure quella da 10 euro è tra le banconote meno contraffatte tra tutti i tagli.

La banconota in vendita

La banconota possiede molte caratteristiche di sicurezza (come, ad esempio, l’uso della filigrana, degli elementi stampati in rilievo, degli ologrammi e delle micro-stampe) che permettono di riconoscere con facilità l’autenticità della banconota.

Molto spesso, quando vi proponiamo monete e banconote in vendita, è perché le stesse sono molto rare o hanno qualche caratteristica molto rara. Per questa non è così.

Al maggio 2020, ci sono in circolazione circa 2,75 miliardi di banconote da 10 euro in tutta l’Eurozona, per un valore pari a 27,5 miliardi di euro. Alla stessa data rimangono in circolazione circa 298 milioni di banconote della prima serie, mentre le banconote della serie Europa sono circa 2,45 miliardi.

Questa, però, è una banconota fuori corso. Ed è esattamente questo il motivo per cui vale molto di più rispetto al suo valore cartolare: su Ebay la troviamo in vendita a mille euro. Per questo vi dicevamo che un viaggetto verrebbe fuori…