Jennifer Aniston, posta una foto senza trucco..acqua e sapone | Bella come il sole

Una delle attrici più pagate di Hollywood, considerata la donna più sexy del pianeta. Ma non è adorabile anche così?

Andrebbe messa nell’enciclopedia alla voce “50enni sexy”. Su di lei girano anche diversi meme. Questo fa capire quanto la sua bellezza da quasi 53enne, sia iconica e apprezzata da tutti. Stiamo parlando dell’attrice statunitense Jennifer Aniston.

Che, questa volta, vi mostriamo come non l’avete mai vista. Ma lei riesce a essere bellissima, sensuale e affascinante sempre!

La carriera di Jennifer Aniston

Nata a Los Angeles diventa famosa in tutto il mondo Rachel Green nella popolare sitcom televisiva Friends, andata in onda per un decennio, dal 1994 al 2004. Un ruolo rimasto nella mente di tanti e che le è valso un Premio Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award.

Per lei tantissimi successi al cinema. Soprattutto in commedie, sul solco di Friends. Tra i titoli più celebri ricordiamo Una settimana da Dio (2003), Ti odio, ti lascio, ti… (2006), Io & Marley (2008), Mia moglie per finta (2011), Come ammazzare il capo… e vivere felici (2011) e Come ti spaccio la famiglia (2013).

Ma si è distinta anche in interpretazioni molto più impegnate e impegnative, come quelle in The Good Girl (2002) e Cake (2014), per il quale ha ricevuto una candidatura per il Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico e agli Screen Actors Guild Awards.

Jennifer Aniston come non l’avete mai vista

La sua relazione sentimentale più nota, ovviamente, è quella con l’attore Brad Pitt, altro sex symbol hollywoodiano. I due si conoscono e iniziano a frequentarsi nel 1998. Il 29 luglio 2000 sposa l’attore in una sontuosa cerimonia a Malibù. Il 7 gennaio 2005 i due annunciano la separazione, per poi divorziare il 2 ottobre dello stesso anno.

Considerata quindi una delle donne più belle e sexy del pianeta. Ma non da noi “comuni mortali”. Nel 2004, e nuovamente nel 2016, è stata dichiarata “la donna più bella del mondo” dal periodico People. Nel 2011 è stata dichiarata “la donna più sexy di tutti i tempi” dal magazine Men’s Health.

E riesce a esserlo sempre. Per esempio, guardate questa foto, pubblicata dalla stessa Aniston. Capelli arruffati, smorfia simpatica e accappatoio. Senza trucco, acqua e sapone. Non è adorabile anche così?