Riconoscete questa bimba in braccio a mamma e papà? Oggi è una super donna dello spettacolo

Gli esordi sono da ballerina. Partecipa ad alcune trasmissioni di grande successo. E oggi la ascoltiamo in radio. Chi è?

Le foto dal passato mettono sempre malinconia. Tempi andati che, probabilmente, non ritorneranno più. Ci si rivede giovani o, ancor di più, piccoli, quasi neonati. Non può che scendere una lacrimuccia. Se poi, in queste foto sono presenti anche i nostri genitori, allora l’aspetto emotivo aumenta.

Che raggiunge l’acme se a inviare quel reperto dal passato è proprio uno dei nostri cari. E’ accaduto a questa donna dello spettacolo, oggi famosissima. Ma un tempo in braccio, come tutti noi, tra mamma e papà.

Gli inizi

Il suo esordio televisivo è nel celebre spettacolo di Rosario Fiorello, “Non dimenticate lo spazzolino da denti”. Negli anni è riuscita a ritagliarsi uno spazio sempre crescente e di qualità. Nonostante alcuni seri problemi fisici l’abbiano tormentata in passato. Non avete ancora capito di chi stiamo parlando?

Ma naturalmente di Roberta Lanfranchi!

Gli esordi sono come ballerina. Sia nel format di Fiorello, sia successivamente in Buona Domenica. La popolarità arriva come Velina nelle edizioni 1996-1997 e 1998-1999 in “Striscia la notizia”, il celebre programma creato da Antonio Ricci.

La foto dal passato

La bella e brava Roberta ha pubblicato questa foto sul proprio profilo Instagram. La vediamo piccina, stretta tra mamma e papà. Deve ancora arrivare il successo televisivo, ma la felicità non manca.

Per anni Roberta Lanfranchi resta nella scuderia di Antonio Ricci, con ruoli in “Paperissima Sprint” ed “Estatissima Sprint”. La sua carriera vira con la conduzione di “Piazza Grande”, sulle reti RAI. Dal 2013, invece, inizia una proficua carriera radiofonica. Prima con Last Minute su Rai Radio 1 e poi con “Guerrini & Lanfranchi Show” su RDS.

Nel 1997 sposa l’attore comico romano Pino Insegno, da cui ha avuto due figli, Matteo e Francesco. Divorzia nel 2007 per sposare il 15 aprile 2012 l’autore TV Emanuele Del Greco, dal quale il 14 settembre 2012 ha avuto il terzo figlio, Ettore.

Oggi, quindi, è lei a essere mamma. Ma un tempo, come tutti noi, si sentiva sicura tra le braccia dei suoi genitori. E la foto che è riemersa dagli archivi è davvero dolcissima. E siamo felici che Roberta l’abbia voluta condividere con noi.