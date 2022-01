Se possiedi questa moneta da 2 centesimi potresti essere ricco e neanche lo sai

Non commettete l’errore di considerarle inutili nel vostro portamonete. A guardar bene, potrebbero farvi diventare ricchi

A volte ci sembrano un inutile peso. Sebbene siano leggerissime. Le monete da 1, 2 e 5 centesimi ci sembrano da sempre inutile. E continuiamo a trovarcele, nonostante da quasi quattro anni sia terminata la loro fabbricazione.

Ma non abbiamo ragione fino in fondo. Perché ci sono monetine da 2 centesimi che possono farci diventare ricchi. Come, per esempio, queste due che abbiamo trovato in vendita su Ebay e che vi presentiamo.

La moneta da 2 centesimi

La moneta da due centesimi rappresenta uno degli 8 tagli delle monete in euro. Come le monete da 1 e 5 centesimi è di acciaio con placcatura in rame (da cui il colore rossastro): la percentuale di acciaio è del 94,4% mentre quella del rame del 5,56%. Il 1º gennaio 2018, è terminato in Italia il conio delle monete da 1 e 2 centesimi.

La realizzazione di monete dal valore così basso è stata una delle (tante) polemiche che hanno caratterizzato l’adozione dell’euro come moneta unica. Prima dell’avvento del conio comunitario, infatti, il taglio più piccolo e di minor valore erano infatti le 50 lire.

Le monete in vendita

Il messaggio di vendita che troviamo su Ebay è destinato ai veri collezionisti e punta a ingolosirli con queste due monete da 2 centesimi italiane. Una delle due non porta una data, mentre l’altra è del 2005.

Il mappamondo e le 12 stelle, che notiamo dalle foto che vi propiniamo, indicano che si tratta di una moneta europea, nell’altra facciata troviamo incisa la mole Antonelliana monumento famoso che appartiene alla Città di Torino. “Nella torre della mole vi e abbondanza ammassi di rame, le figure che si sono formate con quel rame, sembrano tanti topi che rosicchiano la torre” come ci segnala la scheda su Ebay.

Nell’altra moneta l’ammasso di rame forma altri disegni che coprono alcune stelle. Delle particolarità da guardare e riguardare, per capire se si è in possesso di monete molto preziose. Pensate che queste due sono offerte in vendita a 215mila euro.