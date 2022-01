Victoria De Angelis, in una foto seminuda.. sembra una dea | I social impazziti

Suona il basso nella band. Le ultime foto pubblicate sul suo seguitissimo profilo Instagram stanno facendo il pieno di interazioni

Il 2021 è stato certamente il loro anno. Nel giro di pochi mesi, infatti, i Maneskin hanno ottenuto dei risultati che pochi artisti italiani possono vantare nel mondo della musica. Inevitabile che la curiosità sui membri della band sia un po’ morbosa di questi tempi. Sul frontman Damiano, ovviamente.

Ma, in generale, su tutti i membri della band. E le ultime foto pubblicate da Victoria De Angelis stanno facendo impazzire i fan, per la sensualità che sprigionano.

Il successo dei Maneskin

Hanno avuto il merito di riportare il rock al centro del palco. Proprio negli ultimi giorni dell’anno il nuovo, clamoroso, successo. Incoronati come miglior rock band agli Mtv Ema 2021. Battendo gruppi come i Foo Fighters, i Coldplay e i Kings of Leon.

E’ quindi il 2021 l’anno che non dimenticheranno mai. E’ stato pubblicato il secondo album “Teatro d’ira – Vol. I”, contenente il brano “Zitti e buoni”, che ha permesso alla formazione di trionfare alla 71ª edizione del Festival di Sanremo e alla 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest. Il successo all’Eurovision ha garantito ai Måneskin di affermarsi sulla scena mondiale, entrando in svariate classifiche. E da ultima la vittoria agli Mtv Ema.

Victoria seminuda fa impazzire i fan

La vittoria agli Ema segue di pochissimi giorni il grande privilegio di aprire il concerto dei Rolling Stones. Gruppo formatosi a Roma nel 2016 e composto da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria). Un primo assaggio di notorietà arriva nel 2017, quando arrivano secondi nel talent “X Factor”.

Come detto, grande interesse sulla vita privata dei membri del gruppo. Su tutti Damiano, il frontman, ovviamente. Ma non solo. Concentriamoci su Victoria De Angelis, che suona il basso nella band. Le ultime foto pubblicate sul suo seguitissimo profilo Instagram stanno facendo il pieno di interazioni.

Lo stile è quello classico dei selfie allo specchio, come notiamo dal cellulare che la bella Victoria De Angelis tiene in mano. Ma la musicista è seminuda tra le lenzuola. Una foto da divinità greca, così come le abbiamo conosciute tramite l’arte. Inevitabile che i followers, soprattutto i maschietti, vadano in vera e propria estasi.