Antonella Mosetti, dedica speciale su Instagram: “Dopo di te nulla..” | Ecco chi non l’ha presa bene

Antonella Mosetti pubblica su Instagram un post dedicato al suo ex marito Alex Nuccetelli, ma qualcuno tra i suoi ex non lo apprezza.

Entrata nel mondo dello spettacolo con lo storico programma “Non è la Rai” Antonella Mosetti fa parlare di sé con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. La showgirl romana ha dedicato una serie di foto sul social al suo ex marito Alex Nuccetelli. Ecco perché.

La coppia è stata insieme per ben 8 anni, e il loro matrimonio è stato celebrato nel 1995, quando Antonella aveva soli 20 anni. Dal loro amore nacque Asia, che oggi ha 25 anni e lavora come modella e opinionista. Nel 2016 ha partecipato con la madre alla prima edizione del GF Vip.

Chi è Antonella Mosetti

Mosetti nasce a Roma il primo giorno di agosto del 1975. La primissima esperienza nel mondo della tv fu una piccola comparsa nei film: “Un vampiro a Miami” e “Le donne non vogliono più”. La spinta alla sua carriera però arriva quando partecipa a “Non è la Rai“, nel periodo in cui il varietà veniva trasmesso su su Italia 1.

Nel 1997 ha recitato nella fiction “Mamma per caso” e un anno dopo partecipa in qualità di ballerina nel programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti “Ciao Darwin”. Nei primi anni 2000 interpreta in “C’era un cinese in coma”, diretto da Carlo Verdone.

La showgirl ha avuto anche l’onore di essere co-conduttrice insieme a Mike Bongiorno e il Gabibbo del programma di Canale 5 “Paperissima Sprint”. Nel 2006 è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip insieme alla figlia Asia. La sua ultima apparizione in tv invece risale al 2019, quando partecipa ad “All Together Now“, in qualità di giurata del muro.

Vita privata

Per molto tempo la donna è stata al centro della cronaca rosa, dopo la separazione dal marito Alessandro Nuccetelli. Dopo il matrimonio concluso si è legata sentimentalmente a Davide Lippi e dal 2007 al 2012 ad Aldo Montano. A quanto si deduce dai social il suo compagno attualmente è proprio l’x marito Alex Nuccetelli.

La frecciatina di Antonella Mosetti sui social

La 45enne romana ha voluto inviare una palese frecciatina al suo ex fidanzato lo schermidore Aldo Montano, con il quale è stata fidanzata per circa 7 anni. Da parte sua quando l’atleta ha sposato la modella Olga Plachina, non ha risparmiato di mostrare il suo amore in luna di miele. Della moglie di Montano sappiamo che è giovanissima, infatti ha 24 anni, ben 19 anni in meno di lui.

La showgirl però ha voluto sottolineare che tutte le relazioni avvenute dopo Nuccetelli sarebbero “nulla”. Nel post sul suo profilo Instagram infatti scrive: “Sei stato il mio primo grande amore e grazie a te, al nostro amore è nata Asia. Che parole aggiungere? Tutto il resto, dopo di te, il nulla.”