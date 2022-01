Chiara Ferragni e Fedez, si concedono una serata da fiaba | Il regalo costa come un’appartamento

L’imprenditrice digitale milanese, Chiara Ferragni, ha ricevuto dal marito Fedez un regalo importante e una cena soli al ristorante di Cracco.

Chiara Ferragni e Fedez hanno sorpreso i loro fan con degli scatti incantevoli fatti nel ristorante di Carlo Cracco. Il locale più chic di Milano era stato infatti prenotato da Fedez solo per loro, con tanto di suonata del violinista.

Locale chic con celebre chef che ripropone i raffinati piatti della tradizione milanese con tocco personale. Ma a lasciare senza fiato i follower è il regalo che il cantante fa a sua moglie a fine cena.

Il ristorante di Cracco prenotato solo per Chiara Ferragni e Fedez

“Ristorante Carlo Cracco” famoso per riproporre i raffinati piatti della tradizione milanese con il suo tocco personale, non ha prezzi altrettanto golosi. Solo nel menù degli antipasti i piatti partono da un minimo di 45 euro ed è composto da petto di piccione alla brace, rucola, fichi dell’orto e nocciole. Il piatto più costoso è invece un astice al barbecue, zucchine trombetta, susine e fiori di carpione dal valore secondo il ristoratore di 60 euro. Per gustare l’esperienza dei dolci invece la spesa si aggira sui 40 euro.

Prezzi da niente, per la coppia che ha deciso di affittare per sé il locale nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. I due lo scorso 18 gennaio hanno trascorso una serata romantica in un locale esclusivo di Galleria Vittorio Emanuele, nel centro di Milano. Appena arrivata Chiara ha trovato dei petali di rosa sul pavimento, candele sparse per il locale e un tavolo apparecchiato lussuosamente.

Il regalo per chiara Ferragni