Dayane Mello, finalmente la verità sulle molestie in tv: “Tutto costruito…sono stata strumentalizzata”

La modella Dayane Mello ha raccontata la verità sulle presunte molestie avute nel corso del reality show “La Fazenda”.

Nei mesi scorsi, Dayane Mello è stata al centro della cronaca non per fatti di gossip ma per dei fatti gravissimi nei suoi confronti. Nel corso del reality show “La Fazenda”, una sorta di Grande Fratello Vip edizione Brasile, era infatti esploso il caso molestie sessuali proprio nei confronti della modella italo-brasiliano.

Il colpevole sarebbe stato il rapper Nego Do Borel, che avrebbe approfittato della ragazza mentre era ubriaca. L’uomo era stato poi squalificato dalla trasmissione, mentre sia in Brasile che in Italia l’opinione pubblica e i movimenti femministi si scagliavano contro di lui e a difesa di Dayane Mello.

Le immagini sembravo chiare, tanto che lo stesso Nego Do Borel, una volta uscito dalla casa per squalifica, era sparito nella speranza di nascondersi dalla bufera. E ora, a distanza di qualche mese, la stessa modella, che in passato ha avuto anche un flirt col calciatore Mario Balotelli, ha svelato la verità su quanto accaduto a “La Fazenda” tra lei e il cantante accusato di molestie.

E le sue dichiarazioni hanno sorpreso tutti.

Dayane Mello, la verità sulle molestie a La Fazenda

Intervista nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, Dayane Mello ha raccontato la verità su quanto accaduto nel programma brasiliano assolvendo Nego Do Borel.

Ha rivelando di come si sia trattato di una macchinazione: “La verità è che non è mai successo niente, non c’è stata nessuna molestia. So che sono stata supportata da tantissime donne, ma non posso dire delle cose non vere, non posso portare sulle spalle un peso di qualcosa che non è successo. Le persone non hanno capito bene la situazione. Ero cosciente e sapevo benissimo cosa stesse succedendo”.

La stessa modella italo-brasiliana era intervenuta sui social per cercare di chiudere la questione assolvendo anche il cantante sudamericano.

A Verissimo ha provato ora a mettere definitivamente una pietra sopra su quanto accaduto: “Molte persone che non mi conoscono hanno strumentalizzato questo episodio, questa è la cosa che più mi è dispiaciuta e che mi ha reso triste”.