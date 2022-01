Federica Pellegrini, si mostra come una guerriera | Lo ha sempre fatto in tutta la sua carriera

Campionissima del nuoto, oggi Federica Pellegrini può dedicarsi ad altro e non escludiamo anche una carriera in televisione

Soprannominata la “Divina” non a caso. Non solo per i suoi enormi successi in ambito sportivo, nel nuoto. Ma perché, negli anni, Federica Pellegrini è riuscita a diventare un personaggio pubblico, capace di travalicare i confini dello sport e partecipare a numerosi programmi di intrattenimento.

Ancora una volta conferma questa sua tendenza a essere un personaggio a tutto tondo. Anche se come ve la mostriamo oggi, probabilmente non l’avete mai vista.

La carriera di Federica Pellegrini

Recentemente è stato anche realizzato un documentario sulla sua vita e sulla sua carriera. Si intitola “Underwater” e sta riscuotendo grande successo, sia al cinema, sia sulle piattaforme web. Federica Pellegrini, infatti, si è ritirata appena alcuni mesi fa. Ma il suo nome è destinato a rimanere nella storia dello sport e del nuoto in particolare.

Specializzata nello stile libero. In questa specialità è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400. E’ considerata la più grande nuotatrice italiana della storia nonché una delle più longeve in assoluto nel suo ambito.

Sebbene abbia solo 33 anni, in carriera ha preso parte a cinque rassegne olimpiche: la prima nel 2004 quando, solo sedicenne, conquistò la medaglia d’argento nei 200 m stile libero divenendo all’epoca la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale. Quattro anni dopo, ai Giochi di Pechino, vinse in quella stessa gara la medaglia d’oro regalando all’Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto.

Federica Guerriera

Si è ritirata, come detto, pochi mesi fa. Dopo le Olimpiadi di Tokyo, che le hanno regalato un altro incredibile record: prima nuotatrice della storia a partecipare a 5 diverse finali olimpiche di una stessa specialità.

Oggi quindi Federica Pellegrini può dedicarsi ad altro e non escludiamo anche una carriera in televisione, vista la sua grande simpatia. Come mostra in uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram, dove è ovviamente seguitissima.

Ospite di Italia’s Got Talent, infatti, la “Divina” indossa un’armatura. Sorridente, in “abiti” medievali, Federica si mostra come è sempre stata nel corso della sua vita e della sua incredibile carriera: una guerriera invincibile.