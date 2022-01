Riconoscete la bambina nella foto? Oggi è un’attrice e modella famosa

Riuscite a riconoscere la bambina della foto insieme alla madre? Crescendo, ha vinto Miss Italia ed oggi è un’attrice e conduttrice televisiva molto apprezzata dal pubblico.

Nata a Catania nel 1985, la bambina che vedete nella foto tenuta in braccio dalla madre col passare degli anni è cresciuta diventando una bellissima donna di talento e aggiudicandosi la 69esima edizione del concorso di bellezza Miss Italia (2008).

In seguito alla vittoria, ha preso parte a diversi film, fiction e programmi televisivi. Lo scorso mese è uscito l’ultimo film nel quale ha recitato, Diabolik, dove ha interpretato Eva Kant. Stiamo parlando di Miriam Leone.

Miriam Leone: la foto pubblicata in occasione della festa della mamma

Miriam Leone ha condiviso la foto insieme alla madre sul suo profilo ufficiale di Instagram (@mirimeo), in occasione della festa della mamma, con la didascalia: “Ci siamo piaciute da subito! Auguri a tutte le mamme…E alla mia”.

Gabriella Leotta (la madre di Miriam) ha messo al mondo l’attrice quando era molto giovane, all’età di 19 anni, dopo essersi innamorata del suo insegnante di lettere e futuro marito, Ignazio Leone. Tra madre e figlia non c’è, quindi, una grande differenza di età e Gabriella è stata una mamma permissiva e contemporanea, con una mentalità aperta e uno spirito artistico che hanno certamente influenzato Miriam.

Oltre a Miriam e ai suoi genitori, la famiglia Leone è composta anche da Sergio, il fratello minore dell’attrice. Miriam è cresciuta ad Acireale, dove ha frequentato il Liceo classico Gulli e Pennisi. Una volta ottenuto il diploma, l’attrice è passata alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania, senza terminare gli studi.

Dopo aver vinto il concorso Miss Italia nel 2008 (nel quale era stata inizialmente eliminata e poi ripescata), Miriam è entrata a far parte del mondo dello spettacolo iniziando a condurre Unomattina Estate nel 2009, programma in onda su Rai 1, insieme ad Arnaldo Colasanti.

In seguito la sua carriera ha preso il via, con la conduzione di altri programmi e la partecipazione in diverse serie televisiva e film (tra questi, Distretto di Polizia, A&F – Ale e Franz Show e I soliti idioti – Il film).