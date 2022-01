Riconoscete questa bambina? Adesso è una famosa attrice, conduttrice.. un’artista completa

Dopo gli esordi in diversi concorsi di bellezza, inizia la carriera cinematografica. E’ però il 2008 l’anno che la lancia all’apice della celebrità

Cerchietto rosso, camicetta bianca, bretelline a pois. Nel post Instagram con cui ha pubblicato la foto si definisce una “pugliese tirolese”. E questo è il primo indizio che vi diamo. Non avete ancora capito di chi si parla?

A 40 anni compiuti, può dirsi una professionista dello spettacolo completa. Attrice, conduttrice e con una bellezza mediterranea che la fa apprezzare ormai da diversi anni dal popolo italiano.

Gli esordi

Sveliamo l’arcano: parliamo della bella Bianca Guaccero. Dopo gli esordi in diversi concorsi di bellezza, inizia la carriera cinematografica. E’ però il 2008 l’anno che la lancia all’apice della celebrità, perché, insieme ad Andrea Osvart, affianca Pippo Baudo nella conduzione del Festival di Sanremo.

Non ha mai trascurato nessuna delle due carriere. Al cinema va certamente ricordato l’esordio del 1999, “Terra bruciata”, ma anche “Faccia di Picasso”, film del 2000 di Massimo Ceccherini. Lavora sia con Giovanni Veronesi (“Streghe verso Nord”), sia con Luca Barbareschi (“Il trasformista”).

Diverse anche le partecipazioni a fiction di successo. Da “Il caso Enzo Tortora” a “In punta di piedi”. Proprio in queste settimane la vediamo nell’ultimo lavoro di Cinzia TH Torrini, “Fino all’ultimo battito”.

In televisione non si limiterà alla partecipazione, da giovanissima, a Sanremo, ma si specializzerà in trasmissioni dai contenuti canori come “Tale e quale show” e “Battiti Live”. Dal 2018 conduce la trasmissione “Detto fatto”.

Bella pugliese

Originaria della provincia di Bari, come detto Bianca Guaccero ha iniziato la propria carriera grazie alla propria avvenenza. Ha anche un’altezza ragguardevole per essere una donna: 175 centimetri. Cresciuta con i miti di Raffaella Carrà e Mia Martini, segue una dieta molto salutista.

Una linea mantenuta anche per sfuggire ai tanti rumors che le hanno provocato non pochi turbamenti. Nel settembre 2013 si è sposata con il regista Dario Acocella, dal quale ha avuto una figlia nel novembre 2014; il matrimonio si è concluso nel novembre 2017.

Ma in uno dei suoi ultimi post Instagram non c’è spazio, fortunatamente, né per il lavoro, né per le vicissitudini personali. Ma solo un dolce ricordo di gioventù, vestita, appunto, da “tirolese”, magari per qualche vacanza in famiglia. Molto meglio così!