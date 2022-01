Sangiovanni, dramma per il giovane cantante | “Sono stato minacciato di morte…”

Sangiovanni, cantante rivelazione dell’ultima edizione di Amici, ha fatto una dichiarazione choc sulla sua vita dopo la popolarità.

Sangiovanni, all’anagrafe Giovanni Pietro Damian, è uno dei cantanti più seguiti dell’ultimo anno musicale in Italia.

Il 19enne vicentino è stato il vincitore del circuito di canto dell’edizione di Amici 2021, ricevendo grandissima attenzione da parte del pubblico grazie ai suoi brani Lady e soprattutto Malibù, risultata la canzone di maggior successo del 2021 secondo la FIMI e la più ascoltata in Italia sia su Spotify che su Apple Music.

Leggi anche >>> L’eterna giovinezza di Maria De Filippi: un segreto che pochi conoscono

Un successo straripante che gli è valsa anche la chiamata come concorrente per la prossima edizione del Festival di Sanremo al via a febbraio. Nel corso della sua adolescenza, Sangiovanni, come lui stesso ha raccontato in varie interviste, è stato vittima di bullismo e di aver sofferto di attacchi d’ansia.

Situazioni complicate da cui è riuscito ad uscirne grazie alla musica, ma proprio l’arrivo della fama avrebbe fatto tornare alla luce alcune di queste problematiche. Il cantante, infatti, ha rivelato di esser stato addirittura minacciato di morte nell’ultimo anno.

Leggi anche >>> Fabrizio Corona attacca Sangiovanni: “Solo un prodotto della tv popolare. si veste di rosa…”

Sangiovanni minacciato di morte: la rivelazione del cantante

In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Sangiovanni ha parlato della bellezza di esser famosi e di condividere il successo con i suoi fan. Ma nella fama ci sono anche dei lati negativi, come quelli raccontato dal cantante vicentino: “Quando sei così esposto, oltre all’amore ti arriva anche l’odio, e io ne ho ricevuto tantissimo. Insulti di ogni genere sui social per come mi vesto, per quello che scrivo. Sono stante anche minacciato di morte. A quel punto mi sono fermato e mi sono chiesto: ma perché? È come se ci fosse un pezzo di mondo alla ricerca di qualcuno a cui dare le colpe di qualcosa”.

Leggi anche >>> Come è nato “Amici&”? Il racconto di Maria De Filippi: “…tutto merito della Fiat…”

L’esperienza ad Amici, ha però regalato a Sangiovanni anche l’amore; ovvero quello nato tra lui e la ballerina Giulia Stabile tra i banchi di scuola.

Leggi anche >>> Rudy Zerbi, la sconvolgente rivelazione sul paranormale: “.;..grazie a lei sono convinto che gli alieni esistono…”

Una relazione che prosegue tuttora ma che i due vivono lontano dai riflettori, senza esporsi sui social e mantenendo una privacy molto stretta: “Negli ultimi tempi abbiamo deciso di esporci meno sui social e abbiamo scoperto che la privacy è una cosa bellissima, perché possiamo vivere come una coppia normale, con le nostre dinamiche. Il fatto però di essere meno esposti crea in alcune persone una curiosità, a volte morbosa”.