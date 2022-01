Se hai questa moneta da 50 centesimi sei ricco | Ecco come riconoscerla

Quella che abbiamo trovato in vendita su Ebay non è quindi una classica moneta da 50 centesimi. Ecco cos’ha di particolare

50 centesimi di euro (0,50 €) è uno degli 8 tagli delle monete in euro. Come le monete da 10 e 20 centesimi è di colore oro, realizzata nella lega nota come Oro nordico. Questa moneta che abbiamo scovato su Ebay è molto rara.

Ha, infatti, una particolarità che la rende molto preziosa. Controllate anche voi in tasca, magari avete un bel gruzzolo e non lo sapete ancora!

La moneta da 50 centesimi

La moneta da 50 centesimi ha un diametro di 24,25 mm (presenta dunque una faccia di circa 462 mm²), è spessa 2,38 mm, ha un’area superficiale di circa 6,43 cm² e pesa 7,80 g.

Tutte le monete presentano una faccia comune detta rovescio e una specifica per ogni nazione chiamata dritto. Sul rovescio è presente a destra il valore della moneta mentre sulla sinistra vi è un disegno raffigurante la mappa dell’Europa attraversata da 6 linee che uniscono 12 stelle. Il disegno richiama l’unità dell’Europa mentre le 12 stelle richiamano la bandiera europea. Il bordo è smerlato.

La moneta in vendita

Quella che abbiamo trovato in vendita su Ebay non è quindi una classica moneta da 50 centesimi. Si tratta di una delle monetine più utili tra quelle che riempiono i nostri portafogli e i nostri portamonete. Una come questa, però, non l’avete mai vista.

O, meglio, vi suggeriamo di dare un’occhiata, perché qualora doveste averne una, beh, consideratevi ricchi. Questa moneta da 50 centesimi, infatti, ha un errore di conio proprio sulla parte dove è raffigurata l’effigie dello storico imperatore romano Marco Aurelio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anche le monete da 2 centesimi di euro possono valere un patrimonio | Fino a 150mila euro

Un errore di conio che è possibile notare, magari munendosi di una lente di ingrandimento. Ma ne vale davvero la pena, perché, qualora doveste riscontrarlo, avrete tra le mani una monetina molto preziosa. Pensate, infatti, che questo pezzo che abbiamo scovato in vendita sul noto portale Ebay è offerto a 15mila euro.