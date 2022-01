Serena Enardu, il dramma vissuto questo periodo: “È stato devastante, non lo rifarei..”

L’ex tronista di Uomini&Donne Serena Enardu ha raccontato la sua difficile esperienza dopo l’inoculazione del vaccino anti-Covid.

Da quando il vaccinoanti-Covid ha fatto capolino nelle nostre vite, sono stati vari i vip a dire la loro sul medicinale e recentemente è toccato anche a Serena Enardu. L’ex tronista di Uomini&Donne, diventata celebre nel 2008 grazie alla sua love story con Giovanni Conversano, ha infatti raccontato la sua complicata esperienza dopo l’inoculazione del vaccino Pfizer.

L’influencer sarda, che negli ultimi tempi è tornata al centro del gossip per la sua relazione col cantante Pago e per la partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello Vip, ha parlato ai suoi follower di cosa le è capitato una volta somministrato il medicinale immunizzante.

Serena Enardu, che al momento si è sottoposta a una sola dose di Pfizer dato che ha poi contratto il Covid, ha raccontato di aver avuto rash cutanei, dolori muscolari, mal di testa e diversi altri problemi. “Non mi reggevo in piedi, è stato devastante” ha addirittura rivelato l’ex tronista ai suoi follower su Instagram. La 45enne sarda ha poi detto di aver fatto alcuni esami al cuore e ai polmoni per verificare la natura di questi problemi.

Serena Enardu e la difficile esperienza dopo il vaccino anti-Covid

Nel corso di un ask sul suo profilo Instagram, che attualmente conta oltre 550mila follower, ha risposto alle domande dei suoi utenti che le hanno anche chiesto se, dopo quanto le è accaduto, rifarebbe il vaccino: “Prima di sottoporsi a un vaccino sperimentale, sarebbe opportuno fare una serie di esami ed accertamenti. Io lo sto facendo così da valutare cosa fare in futuro per un’eventuale nuova dose. Ma se ti dovessi rispondere basandomi sulla mia recente esperienza ti direi: NO!”.

Dichiarazioni forte da parte di Serena Enardu che, dette da un personaggio pubblico, potrebbero far discutere considerando anche il momento che sta vivendo il nostro Paese a causa dell’espandersi del Covid-19.

E anche sul profilo Instagram dell’ex tronista sono stati in tanti a commentare in maniera polemiche le uscite sul vaccino della Enardu.