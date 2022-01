Chiara Ferragni, grida di disperazione in casa | Vittime di pestaggio.. solo Vittoria si salva

La nota influencer ha pubblicato un video in cui vediamo la sofferenza dei Ferragnez e le urla sovrumane che riecheggiano nella casa

Come sappiamo, c’è poca riservatezza nella vita di Chiara Ferragni e Fedez. I due ci mostrano spesso le loro peripezie domestiche.

Deve dividersi tra il suo ruolo di imprenditrice e influencer e quello di mamma. Sul suo seguitissimo profilo Instagram, Chiara Ferragni ci mostra la sua attività professionale, pubblicizzando prodotti di diversi tipi. Ci fa vedere inoltre la sua vita dorata, con luoghi incantevoli e lussi di ogni genere. E poi, ovviamente, ci fa vedere la vita familiare, che spesso è molto particolare. Guardate, per esempio, cosa è successo in questi giorni.

Chi è Chiara Ferragni

34enne originaria di Cremona, Chiara Ferragni è probabilmente la prima vera influencer del panorama italiano, pubblicizzando prodotti di make up, di gioielleria, passando, ovviamente, per l’abbigliamento. Insieme a Fedez forma una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo: i Ferragnez, appunto. I due sono due vere e proprie icone. Di stile, ma anche di lussi e di ricchezza.

Nel 2016 ha ufficializzato la propria relazione con il celebre rapper Fedez. Proprio alcuni mesi fa, durante l’estate, i più attenti ricorderanno le foto di una furibonda lite tra i due in barca. I due si sono sposati nel 2018 a Noto, in Sicilia, e hanno due figli. Leone e Vittoria.

Le urla strazianti

Come sappiamo, c’è poca riservatezza nella vita di Chiara Ferragni e Fedez. I due ci mostrano spesso le loro peripezie, anche in casa, con i piccoli Leone e Vittoria. Hanno persino condiviso la loro brutta esperienza col Covid, nei giorni di Natale, mostrandosi anche con le mascherine in casa, per preservare i piccoli dal contagio. Un lungo periodo prima di negativizzarsi, con Chiara Ferragni che ha potuto riabbracciare prima i bimbi, mentre Fedez ha impiegato un po’ di più prima di guarire dall’infezione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chiara Ferragni e Fedez, si concedono una serata da fiaba | Il regalo costa come un appartamento

In uno degli ultimi post pubblicati dalla nota influencer ha montato un simpatico video con tutte le peripezie dei piccoli Leone e Vittoria, che sembrano avere una spiccata tendenza a tirare i capelli ai due malcapitati genitori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CHIARA,FEDEZ,LEO&VITTORIA (@ferragnez__04)

I piccoli non fanno distinzione tra Chiara Ferragni e Fedez, entrambi sono vittime delle angherie dei piccoli. E il suono più ricorrente del video di venti secondi pubblicato su Instagram sono le urla sovraumane dei Ferragnez.