Cristel Carrisi, dopo la scomparsa della sorella, affronta il periodo più difficile della sua vita

La seconda figlia della coppia più famosa d’Italia, Cristel Carrisi, ha da poco partorito il terzo figlio ma la crisi bussa alla sua porta.

Cristel Carrisi è la secondogenita di Al Bano e Romina Pawer. Ha 36 anni, e come figlia d’arte, non poteva far altro che entrare nel mondo dello spettacolo. Una vita piena di soddisfazioni ma non troppo nella sfera privata.

Cristel è nata il 25 dicembre 1985 ed è una pugliese doc. Ha studiato in America dove ha conseguito la laurea in letteratura, in una delle università più importanti del mondo, cioè l’Università di Harvard.

La vita privata di Cristel Carrisi

Cristel si è sposata con Davor Luksic, un importante imprenditore statunitense. E come per molte storie d’amore l’incontro è avvenuto in una cena tra amici comuni. Il primo impatto non è stato dei migliori, infatti Cristel non ha ceduto immediatamente al suo fascino in quanto non si fidava o meglio, non si fidava in generale degli uomini.

Non ci è voluto molto comunque a rompere questa diffidenza. Dopo poco si sono innamorati follemente uno dell’altra anche se erano consapevoli che sarebbe stato un rapporto difficile a causa della frequente distanza che li separava.

Proprio per questo decisero di sposarsi quattro anni dopo, proprio in Puglia. Dall’unione sono nati Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Rio Ines

Cristel rivela la crisi matrimoniale

Purtroppo alcune voci corrono in corridoio. Si vocifera che dopo qualche mese dall’ultimo parto le cose non vadano più tanto bene tra Cristel e Davor.

Alcune riviste di gossip rivelano che non c’è più così tanta intenzione di rimanere insieme. Cristel vorrebbe lasciare suo marito. Nulla, però, è stato confermato dalla presentatrice.Non possiamo far altro che aspettare nuove rivelazioni o meglio dichiarazioni ufficiali dei due.