Guenda Goria, sapete chi è suo marito? Si sono conosciuti grazie ad Alex Belli

Sul finire del 2021, Guenda Goria si è sposata con Mirko Gancitano: ecco chi è il marito della figlia di Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria è la figlia della conduttrice Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria e, nell’ultimo anno, ha salita agli onori della cronaca soprattutto per la sua partecipazione come concorrente della Grande Fratello Vip insieme alla madre.

Per quanto la vita privata, la ragazza è stata per 14 anni legata all’imprenditore Stefano Rotondo, prima di cominciare una relazione con Telemanco Dell’Aquila di quasi 20 anni più grande. Quest’ultima storia, inoltre, non era vista di buon occhio dalla Ruta che, anche nel corso del GF Vip, aveva più volta puntato il dito contro quell’unione.

Dall’aprile 2021, però, Guenda Goria si è legata a Mirko Gancitano con cui si è sposata a fine anno in una cerimonia che si è svolta sulle spiaggia di Santo Domingo. La stessa attrice romana, però, ha dichiarato che si tratta solo di “un assaggio di matrimonio” dato che quello scambio di promesse nuziali non ha valore legale; con il “vero” matrimonio che ci sarà presumibilmente nel 2022.

Mirko Gancitano, ecco chi è il marito di Guenda Goria

Mirko Gianciatoha 29 anni, due anni più piccolo di Guenda Goria, ed è nato a Mazara del Vallo. È un videomaker e producer presso Axb, una società di base a Milano. Ha studiato alla IULM Televisione e Cross Media, dove si specializza nel campo della regia e della produzione e realizzazione di programmi televisivi.

Ma non solo. Parallelamente, il ragazzo siciliano porta avanti anche la carriera di attore e di influencer, su Instagram conta infatti circa 46mila follower. Proprio per quanto riguarda la passione per la recitazione, Mirko Gancitano ha preso parte al film I Migliori Anni di Muccino. E tra i personaggi del mondo dello spettacolo ha instaurato un rapporto di grande amicizia con Alex Belli, a cui ha fatto anche da testimone di nozze nel matrimonio con Delia Duran.

Leggi anche >>> Guenda Goria, la rivelazione drammatica sulla sua malattia: “mi ha cambiato dentro”

E proprio per Alex Belli è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per far visita al suo amico per parlare della relazione che stava andando in crisi con la moglie. E grazie all’attore di Cento Vetrine, Gancitano ha conosciuto Guenda Goria mentre gli faceva da assistente a Sharm El Sheik dove la ragazza si trovava in vacanza.

Ora i due sono innamoratissimi e con la promessa di matrimonio fatta ai Caraibi il loro amore è destinato a rafforzarsi ulteriormente.