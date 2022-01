Joe Bastianich: è partito tutto con il “Becco” | Non immaginereste mai quanti ristoranti ha oggi

Joe Bastianich per anni è stato uno dei giudici del cooking show “Masterchef”, famoso anche per le sue frasi, diventate meme. Ma c’è poco da sorridere davanti al suo conto in banca.

Joe Bastianich è uno di quegli italiani di seconda generazione che portano avanti il nome del nostro Paese nel mondo. La sua è una storia di successo e determinazione.

Come tutto è cominciato

Joe è figlio di esuli istriani emigrati nel Queens, un quartiere di New York e tutta la sua formazione risente dell’ambiente della Grande Mela.

È un figlio d’arte, per così dire, in quanto i suoi genitori erano ristoratori. Il primo locale, il Buonavia, lo aprirono prima della sua nascita.

Terminati gli studi, Bastianich cominciò a lavorare come agente di borsa a Wall Street, per la Merryl Lynch. Cucinava sì, ma i soldi dei clienti…

Ma l’attività di trader non lo soddisfaceva e poi, era sempre più attirato dall’azienda di famiglia.

La costruzione di un impero

Con i suoi genitori, aprì un altro locale il Becco, sempre a New York, che riscosse subito un successo immenso. Diventò anche il luogo dove essere, grazie alle apparizioni in serie di culto come Friends e Beverly Hills 90210.

Da allora ha continuato a “tirar su saracinesche” in tutto il mondo, guadagnando anche qualche stella Michelin, qui e lì.

Con i suoi ristoranti è anche sbarcato in Italia, suo è il ristorante Orsone a Cividale del Friuli e, in collaborazione con una certa Belen ha rilevato il ristorante Ricci a Milano. È entrato in collaborazione con Oscar Farinetti (quello di Eataly, per capirci) per aprire altre attività negli USA.

Ma il vulcanico Joe ha fatto man bassa anche di aziende agricole e vinicole, B&B, insomma ha messo insieme un impero.

E mentre metteva nel carrello della spesa locali, aziende, terreni, attività ricettive, raccoglieva compensi milionari anche come personaggio televisivo: Masterchef sia in Italia che negli USA e i relativi spin off, Italia’s Got Talent e Family Food Fight solo per citarne alcuni.

Una ne fa e cento ne pensa il buon Bastianich, che ha anche avuto il tempo di sposarsi e mettere su famiglia. È sposato dal 1995 con Deanna e ha tre figli, Olivia, Miles e Ethan.

Ha accumulato un patrimonio Joe con il suo lavoro. Stime attendibili parlano di circa 15 milioni di dollari, un vero e proprio Paperone della ristorazione. Davanti a tali cifre, viene naturale esclamare “io muoro”!

Il totale dei suoi ristoranti non si riesce neanche più a contare, si sa che sono più di 30, ma data l’evoluzione vulcanica dell’imprenditore c’è da essere certi che non si fermerà qui.